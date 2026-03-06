Cómo actuar si un vecino pinta un vado ilegal en tu propiedad

Si un vecino no dispone de los trámites oficiales y sin tener la placa reglamentaria y pinta una línea amarilla que simule un vado en su propiedad, puedes ampararte en el artículo 139 del Reglamento General de Circulación (RGC).

Dicho artículo regula quién tiene la competencia para colocar y mantener la señalización en la vía pública, así como los requisitos necesarios para su instalación. Conforme al artículo 139 del RGC, únicamente el titular de la vía, por lo general el Ayuntamiento, puede autorizar la colocación de señales oficiales. En consecuencia, una línea pintada por un particular no tiene validez legal, ya que la señalización de la vía corresponde exclusivamente a la autoridad competente.

Dicho de otra manera, la pintura es ilegal, siempre y cuando tu vecino no haya obtenido los permisos oficiales, por lo tanto, podrás reportarlo al Ayuntamiento. La entidad podría requerir que se elimine la marca realizada por el particular y, además, indicarle el procedimiento que debe seguir para solicitar un vado autorizado.

Cómo obtener un vado legal

Para instalar un vado de forma legal, el primer paso es tramitar la autorización ante el Ayuntamiento. Cada municipio regula este procedimiento de manera distinta, por lo que conviene revisar la normativa local para conocer los requisitos específicos y la documentación necesaria.

Línea amarilla continua en el pavimento / Pexel

Cuando el permiso es aprobado, debe colocarse la señal oficial de vado. Habitualmente consiste en una placa homologada, fabricada en chapa de acero de unos 2 mm de grosor, que incluye la señal R-308 de prohibición de estacionamiento, junto con el escudo y el nombre del Ayuntamiento, el número de licencia del vado, la modalidad de vado autorizada y, si procede, los horarios en los que se aplica la restricción.

En muchos casos también se exige marcar una línea amarilla continua en el pavimento, que sirve para delimitar visualmente la entrada o salida de vehículos y avisar al resto de conductores de que en ese espacio no está permitido aparcar.

Igualmente, es necesario conservar la placa y la señalización en buen estado. Si estas se deterioran o resultan ilegibles, pueden dejar de tener validez administrativa.

Noticias relacionadas

Por otra parte, la licencia del vado suele tener carácter anual, por lo que debe renovarse cada año mediante el pago de la tasa municipal correspondiente. Si la señalización no está correctamente delimitada o la licencia no se renueva, la infracción puede conllevar una multa que oscila entre 501 y 901 euros.