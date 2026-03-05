El tablero del motociclismo español suma un nuevo actor. Y no uno cualquiera. ZXMOTO, fabricante chino de motocicletas de altas prestaciones, bajo peso y fuerte carga tecnológica, anuncia oficialmente el inicio de sus operaciones en España con fecha 26 de febrero de 2026. Lo hace respaldada por una estrategia clara, ambiciosa y con un socio de peso: Desmotrón S.L.U., designado distribuidor exclusivo para nuestro mercado.

Detrás de ZXMOTO está Zhang Xue, fundador de la marca y alma mater de un proyecto concebido desde cero como una estructura independiente, sin condicionantes externos y con una visión muy definida. Su puesta de largo mundial tuvo lugar en el EICMA 2025 de Milán, el gran escaparate europeo del sector, donde la firma despertó una notable expectación gracias a una propuesta basada en cuatro pilares: ingeniería desarrollada íntegramente de forma interna, modelos de alto contenido tecnológico y peso optimizado, clara vocación internacional y una decidida orientación a la competición.

No se trata de una declaración de intenciones vacía. Desde su lanzamiento, ZXMOTO ha protagonizado una rápida expansión en mercados estratégicos, alcanzando hitos relevantes tanto en producción como en ventas. Su deportiva 500RR, por ejemplo, se ha convertido en el modelo líder en su categoría en China, consolidando la credibilidad de la marca en un mercado extremadamente competitivo.

ZXMOTO aterriza en España: alto rendimiento chino con ambición global / ZXMOTO

Una gama amplia y ambiciosa

El catálogo de ZXMOTO abarca prácticamente todos los segmentos relevantes: supersport, adventure, naked, rally, off-road y cruiser. Una amplitud que no es habitual en una firma de reciente creación y que refleja su voluntad de posicionarse como fabricante global.

Los primeros modelos que llegarán a España, previstos para el segundo semestre de 2026, serán la 500RR y la 500F. Ambas comparten un motor de cuatro cilindros y representan la esencia de la marca: altas prestaciones, peso contenido y una estética agresiva. La 500RR apunta directamente al corazón del segmento supersport de media cilindrada, mientras que la 500F traslada esa misma base técnica a una interpretación naked de carácter impactante.

A finales de 2026 desembarcarán las MX250 y MX450 de motocross, ambas con motor de cuatro tiempos, junto a la enduro extrema ZX300 de dos tiempos y la polivalente ZX350. Con esta ofensiva, ZXMOTO deja claro que su apuesta por el off-road es tan seria como su propuesta asfáltica.

ZXMOTO aterriza en España: alto rendimiento chino con ambición global / ZXMOTO

Pero el salto cualitativo llega con la familia 820. Las 820RR y 820RR-R, impulsadas por un motor tricilíndrico de 819 cc, ya han competido en el Campeonato del Mundo de Supersport, firmando una actuación destacada en su debut en la élite. Potencia elevada y bajo peso son sus cartas de presentación. Su llegada al mercado español está prevista para finales de 2026, mientras que las naked 500R y 820R lo harán a comienzos de 2027.

En el horizonte de 2027 aparecen también la trail tricilíndrica 820ADV, pensada para combinar aventura y rendimiento, y la custom 600V, equipada con un motor bicilíndrico en V que ampliará el espectro de la marca hacia un público más clásico.

Fiel a su ADN competitivo, ZXMOTO participará además en el Dakar con la 450RALLY, una auténtica moto de rally que también estará disponible para el público en 2027. No es solo marketing: es una declaración de ambición.

ZXMOTO aterriza en España: alto rendimiento chino con ambición global / ZXMOTO

Desmotrón, experiencia al servicio de una nueva marca

La implantación de ZXMOTO en España estará gestionada por Desmotrón S.L.U., una empresa con sólida trayectoria en el sector. Durante 26 años fue distribuidor exclusivo de Ducati en nuestro país, etapa en la que la firma italiana alcanzó cifras récord de matriculaciones y cuota de mercado que aún hoy no han sido superadas.

Desmotrón será responsable de estructurar una red cuidadosamente seleccionada de vendedores y servicios técnicos autorizados, un aspecto clave para consolidar la confianza en una marca emergente. Porque en un mercado maduro como el español, la red comercial y la posventa son tan determinantes como el producto.

Noticias relacionadas

Con este movimiento, ZXMOTO inicia oficialmente su actividad en uno de los mercados más relevantes de Europa. El reto es mayúsculo: competir en un escenario donde las marcas tradicionales y los nuevos actores asiáticos libran una batalla feroz. Pero si algo ha demostrado la industria en los últimos años es que el origen ya no determina el destino. Será la capacidad de ofrecer motos con personalidad, tecnología y sensaciones al conducirlas lo que dicte sentencia.