Toyota Hilux BEV, la pick-up más dura da el salto al mundo eléctrico

La Toyota Hilux BEV supone la electrificación de una de las pick-up más conocidas y resistentes del mercado, pero manteniendo uno de los rasgos que han carecterizado al modelo durante años: las capacidades 4x4. Esta versión completamente eléctrica se suma a las variantes diésel y Mild Hybrid 48V.

La marca sostiene que la Hilux BEV mantiene los pilares clásicos de la pick-up —robustez, fiabilidad y durabilidad— mientras introduce una evolución en diseño, digitalización y confort que busca acercarla a un uso más conectado y actual.

Toyota Hilux BEV 2026 / Jeroen Peeters

Este modelo recurre a dos motores eléctricos que entregan una potencia conjunta de 196 CV (144 kW) y que se nutren de una batería de ion-litio de 59,2 kWh, situada entre los largueros del bastidor para mejorar su protección. Sobre el papel, esa batería permite recorrer tan sólo 255 km de autonomía en ciclo combinado WLTP, una cifra que puede aumentar hasta 385 km en ciclo urbano. El emplazamiento dentro del bastidor no solo busca protegerla frente a impactos laterales, sino también preservar las capacidades todoterreno del modelo.

A esa protección se suma un subchasis inferior y una placa protectora que actúan como escudo frente a golpes en la parte baja del vehículo, un detalle especialmente relevante cuando la conducción abandona el asfalto.

El sistema Multi-Terrain Select (MTS) añade ahora cinco modos de conducción e introduce un modo de puente cruzado pensado para situaciones de gran desnivel, donde el vehículo necesita mantener la tracción incluso cuando alguna rueda pierde apoyo.

Diseño y digitalización

El aspecto exterior evoluciona sin romper con la imagen robusta que siempre ha caracterizado a la Hilux. La parrilla frontal cerrada, propia de los eléctricos, es la diferencia más clara, acompañada por faros LED estilizados, llantas de aluminio de 17 pulgadas y nuevos estribos laterales y traseros que facilitan el acceso a la zona de carga.

Interior de la Toyota Hilux BEV 2026 / Toyota

Dentro es donde se aprecia uno de los cambios más visibles. El habitáculo introduce una mayor digitalización con un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia también de 12,3 pulgadas que funciona con Toyota Smart Connect.

Instrumentación digital de la Toyota Hilux BEV 2026 / Jeroen Peeters

El conjunto se completa con volante multifunción, puertos USB-C y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de los sistemas de asistencia agrupados bajo Toyota Assist y la tercera generación de Toyota Safety Sense.

Gama, precio y llegada al mercado

Toyota comercializará la Hilux BEV exclusivamente con carrocería Doble Cabina, una decisión que apunta directamente al uso profesional y familiar que suele concentrar la mayor demanda en este tipo de vehículos.

La gama se articula en dos niveles de equipamiento, GX como versión de acceso y VX con mayor dotación en confort y tecnología. En cuanto a los colores disponibles, la oferta incluye Gris Trueno, Blanco Classic y Blanco Perlado Iceberg, mientras que el interior puede combinar tapicería de tela o cuero sintético según el acabado.

Perfil de la Toyota Hilux BEV 2026 / Jeroen Peeters

La preventa de Toyota Hilux BEV ya está abierta con un precio desde 41.588 euros para el acabado GX. Ese importe corresponde a flotas con descuentos incluidos y sin impuestos, según la información facilitada por la marca. Las primeras unidades están previstas a partir de mayo, momento en el que comenzará la llegada a concesionarios.

Con todo, todavía quedan algunos puntos por concretar más allá de las cifras principales. No se ha facilitado este dato sobre potencia de carga, tiempos de recarga o capacidad de remolque, aspectos que en una pick-up eléctrica pueden resultar decisivos para valorar su uso real tanto en trabajo como fuera del asfalto.