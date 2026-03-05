Ya llegan los robots: BMW utilizará humanoides en la producción de sus coches

El Grupo BMW avanza de forma constante en la digitalización y en la aplicación de la inteligencia artificial en su producción. Un elemento clave de este desarrollo es la Physical AI, que combina la inteligencia artificial digital con máquinas y robots reales, permitiendo integrar sistemas inteligentes como los robots humanoides en procesos de fabricación del mundo real.

Por primera vez, el Grupo BMW incorpora la Physical AI en Europa mediante un proyecto piloto con robots humanoides en la planta de Leipzig. El objetivo es integrar la robótica humanoide en la producción en serie existente y explorar su aplicación en la fabricación de baterías y componentes.

El año pasado, el Grupo BMW llevó a cabo con éxito un proyecto piloto con robots humanoides en su planta de Spartanburg, en EE. UU. Los conocimientos obtenidos se están utilizando ahora para seguir desarrollando y ampliando las aplicaciones de la Physical AI.

Primer proyecto piloto con robots humanoides en Europa

En colaboración con Hexagon, socio de larga trayectoria del Grupo BMW en tecnología de sensores y software, ya está en marcha el primer proyecto piloto con robots humanoides en Europa. Su unidad en Zúrich, Hexagon Robotics, especializada en Physical AI, presentó su primer robot humanoide, AEON, en junio de 2025.

Tras una fase inicial de evaluación teórica y pruebas de laboratorio satisfactorias, en diciembre de 2025 se realizó un primer despliegue de prueba en la planta de Leipzig. Se prevé una nueva prueba a partir de abril de 2026 para asegurar la plena integración de la fase piloto, que comenzará en verano de este mismo año.

El proyecto se centra en una aplicación multifuncional del robot. El diseño de AEON, con un cuerpo de proporciones humanoides, permite acoplar una amplia variedad de herramientas manuales, pinzas o sistemas de escaneo, y posibilita un uso dinámico mediante desplazamiento sobre ruedas. Durante las pruebas y posteriormente en la fase piloto el robot se utilizará en el montaje de baterías de alto voltaje y en la fabricación de componentes.

Modelo unificado de TI y datos en el sistema de producción

La inteligencia artificial ya forma parte integral del sistema de producción del Grupo BMW. Desde la fábrica virtual con gemelos digitales y controles de calidad habilitados por IA hasta la intralogística con soluciones de transporte autónomas, los sistemas inteligentes están presentes en prácticamente todas las etapas del proceso productivo.

Un requisito clave para el uso eficaz de la IA es disponer de un modelo unificado de TI y datos en todo el sistema. El Grupo BMW ha transformado de forma sistemática los antiguos silos de datos en una plataforma común, donde la información es coherente, estandarizada y está disponible en todo momento.

Esto permite que los agentes digitales basados en IA asuman tareas cada vez más complejas en entornos exigentes, aprendan de manera continua y estén disponibles para nuevas áreas de aplicación. La introducción de agentes inteligentes y autónomos constituye un cambio de paradigma en la producción. En combinación con los robots, estos agentes forman la base de la Physical AI.

El Centro de Competencia para la Physical AI consolida el conocimiento

La sólida plataforma de datos del Grupo BMW convierte a la compañía en un socio atractivo para empresas tecnológicas que desean probar soluciones de Physical AI especialmente robótica humanoide en entornos industriales reales. Con la creación del nuevo Centro de Competencia para la Physical AI en la Producción, el Grupo BMW da un paso adelante en la consolidación de su experiencia y garantiza que el conocimiento pueda aprovecharse en toda la organización.

El Grupo BMW sigue un proceso estructurado: los socios tecnológicos se evalúan en función de criterios de madurez e industrialización, se prueban en laboratorio y, posteriormente, en pruebas iniciales en plantas reales. Si estas fases son satisfactorias, se pasa al despliegue piloto completo.

El exitoso proyecto piloto llevado a cabo en la planta de BMW Group en Spartanburg proporciona información clave para el uso de robots humanoides en la producción.

El primer despliegue mundial de robots humanoides en una planta del Grupo BMW tuvo lugar en Spartanburg (EE. UU.) en 2025, en colaboración con la empresa tecnológica Figure AI. Los resultados demostraron que la Physical AI puede aportar valor añadido cuantificable en condiciones reales. Durante diez meses, el robot Figure 02 apoyó la producción de más de 30.000 unidades del BMW X3, trabajando turnos de diez horas de lunes a viernes.

Se encargó de la retirada y el posicionamiento de piezas de chapa para el proceso de soldadura, una tarea físicamente exigente y con altos requisitos de precisión y velocidad. En total, movió más de 90.000 componentes y recorrió alrededor de 1,2 millones de pasos en unas 1.250 horas de funcionamiento.

Durante las fases iniciales, fue esencial involucrar desde el principio a las áreas de TI de producción, seguridad laboral, gestión de procesos y logística de planta. Una de las conclusiones más relevantes fue que la transición del laboratorio al entorno real de fabricación se produjo más rápido de lo esperado.

Las secuencias de movimiento entrenadas en laboratorio se trasladaron rápidamente a un funcionamiento estable por turnos. Para garantizar una convivencia fluida con los sistemas existentes, la integración en el ecosistema BMW Smart Robotics se realizó mediante interfaces estandarizadas.

El taller de carrocería fue seleccionado deliberadamente para la prueba, dado su alto nivel de automatización. Los empleados cuentan con amplia experiencia en la integración de nuevas tecnologías y procesos.

Por ejemplo, el suministro de material ya se realiza casi por completo a través de robots inteligentes de transporte automatizado (STR). La comunicación temprana con el equipo del proyecto aseguró transparencia desde el inicio y fomentó la aceptación. La presencia de robots humanoides despertó un gran interés y rápidamente se integró de forma natural en la rutina diaria.

Actualmente, el Grupo BMW y Figure están evaluando nuevos casos de uso para el robot Figure 03.