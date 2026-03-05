El Ford Puma ya se puede conducir sin manos

La actualización del Ford Puma y del Ford Puma Gen-E introduce dos cambios que afectan directamente su uso diario. Por un lado, el eléctrico mejora su autonomía gracias a una batería optimizada, y por otro, toda la gama puede incorporar BlueCruise, el sistema de conducción que permite circular sin manos en el volante en autopista.

El Ford Puma Gen-E ya destacaba por su eficiencia desde su lanzamiento en 2024, con un consumo homologado de tan solo 13,1 kWh/100 km y una autonomía urbana de hasta 523 km con una carga completa. Con la optimización introducida ahora, la cifra sube hasta 572 km urbanos según ciclo WLTP.

Ford Puma Gen-E BlueCruise Edition conducido sin manos / Ford

La otra novedad clave es la llegada de BlueCruise. El sistema se integra tanto en el Ford Puma como en el Ford Puma Gen-E, convirtiendo al Puma en el modelo más compacto de Ford en ofrecer esta tecnología. Su funcionamiento permite conducir por autopistas y autovías habilitadas sin sujetar el volante, mientras el sistema gestiona dirección, aceleración y frenado. El conductor, eso sí, debe mantener la mirada en la carretera en todo momento.

El BlueCruise fue el primer sistema de este tipo homologado para su uso en Europa en 2023, cuando se introdujo en el Mustang Mach-E, y desde entonces ha ido ampliando su presencia y actualmente está autorizado en 16 mercados europeos. En la práctica, esto permite utilizarlo en más de 135.000 kilómetros de autopistas designadas, denominadas por la marca como Blue Zones.

Para acceder a esta función, los clientes pueden optar por una compra única que permite usar BlueCruise durante varios años, o bien elegir planes mensuales o anuales. Además, los Puma compatibles incluyen tres meses de prueba del sistema.

Nueva BlueCruise Edition

La actualización del modelo también trae cambios en equipamiento y personalización. Uno de ellos afecta al sistema de sonido B&O Premium, que aumenta su potencia hasta 650 W e incorpora altavoces de mayor rendimiento en las puertas delanteras. Este equipo forma parte del equipamiento de serie en Ford Puma ST-Line X, Ford Puma ST Powershift y Ford Puma Gen-E Premium.

La conectividad también gana protagonismo. La conectividad premium pasa a estar disponible en toda la gama y abre la puerta a servicios de entretenimiento en línea, juegos o funciones de karaoke directamente desde la pantalla del vehículo. A ello se suma la navegación conectada, que utiliza datos en la nube para ajustar las rutas y tratar de evitar retenciones. Ambos servicios pueden contratarse mediante compra única o suscripción.

Interior del Ford Puma Gen-E BlueCruise Edition / Ford

En el apartado estético aparecen nuevas opciones. El Ford Puma Gen-E añade el color Cactus Grey, mientras que el tono Electric Yellow pasa a estar disponible también en el Ford Puma.

La gama se completa con una nueva versión específica llamada BlueCruise Edition, pensada para quienes quieren acceder a esta tecnología sin recurrir a suscripciones. Esta variante incluye de serie el paquete BlueCruise Enabled con el sistema completamente activado.

A nivel visual, la BlueCruise Edition se distingue por el color Azul Vapor, por llantas de aleación de 18 pulgadas en acabado negro y por elementos en contraste negro en el techo y las carcasas de los retrovisores. En el interior aparecen detalles en tono Azul Nordic y una tapicería con inserciones específicas. También incorpora conectividad premium, navegación conectada y el sistema de sonido B&O Premium mejorado sin coste adicional de suscripción.

Los Ford Puma y Ford Puma Gen-E actualizados ya están disponibles para pedidos, aunque la marca no ha facilitado el precio de esta actualización ni las fechas de entrega previstas.