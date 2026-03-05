Día mundial de la eficiencia energética: ¿Sabes qué significan las distintas pegatinas de la DGT?

La clasificación de los vehículos mediante el distintivo ambiental tiene como finalidad favorecer a los vehículos más limpios y sostenibles, además de servir como herramienta para aplicar las políticas municipales. Esto incluye tanto medidas de restricción de tráfico durante episodios de alta contaminación como incentivos para fomentar tecnologías más ecológicas, mediante beneficios fiscales o relacionados con la movilidad y el cuidado del medio ambiente. En varias ciudades, este distintivo ya se utiliza para limitar la circulación en días de alta polución, impidiendo el paso a los vehículos que no lo poseen.

Aunque la obtención y colocación del distintivo es voluntaria, es importante adherir la pegatina en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero cuando el vehículo lo tenga. En el caso de motocicletas o vehículos sin parabrisas, debe colocarse en un lugar visible del vehículo.

Cómo consultar el distintivo ambiental de un vehículo

Es posible verificar si un vehículo cumple los requisitos para obtener un distintivo ambiental simplemente ingresando su matrícula en la página oficial de la DGT. Esta consulta permite saber a qué categoría de eficiencia medioambiental pertenece y si tiene derecho a llevar alguna de las etiquetas disponibles.

¿Qué significa cada distintivo ambiental?

Los distintivos ambientales se han creado para clasificar los vehículos según su impacto medioambiental, beneficiando aproximadamente al 50 % del parque más eficiente. De mayor a menor eficiencia, se distribuyen así:

Etiqueta 0 emisiones (Azul):

Identifica a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente. Incluye:

Vehículos eléctricos de batería (BEV)

Eléctricos de autonomía extendida (REEV)

Híbridos enchufables (PHEV) con autonomía mínima de 40 km

Vehículos de pila de combustible

Etiqueta Eco:

Corresponde al siguiente nivel de eficiencia y agrupa, principalmente, vehículos híbridos y de gas. Pueden acceder a esta etiqueta:

Híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 km

Híbridos no enchufables (HEV)

Vehículos propulsados por gas natural comprimido o licuado (GNC y GNL)

Vehículos de gas licuado del petróleo (GLP)

Estos vehículos deben cumplir los criterios de la etiqueta C.

Etiqueta C (Verde):

Incluye vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas normativas de emisiones EURO. Tienen derecho a esta etiqueta:

Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde enero de 2006

Turismos y furgonetas ligeras diésel matriculadas desde septiembre de 2015

Vehículos de más de 8 plazas (excluido el conductor) y vehículos pesados, tanto gasolina como diésel, matriculados desde 2014

Etiqueta B (Amarilla):

Se aplica a vehículos de combustión interna que no cumplen las últimas normas EURO, pero sí las anteriores. Pueden obtenerla:

Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001

Turismos y furgonetas ligeras diésel desde 2006

Vehículos de más de 8 plazas y pesados, gasolina o diésel, matriculados desde 2006

Sin distintivo:

El 50 % de los vehículos más contaminantes no cumplen los requisitos para recibir ningún distintivo y, por lo tanto, no se consideran vehículos limpios.

Cómo y dónde adquirir el distintivo ambiental

El distintivo ambiental tiene un coste base de 5 €, aunque el precio final puede variar según gastos de envío u otros conceptos, dependiendo del proveedor.

Una vez verificado que el vehículo tiene derecho a un distintivo, este se puede adquirir y comprar a través de distintas entidades y redes autorizadas, como Correos.

Validez del distintivo

El distintivo es válido para circular dentro de España. Sin embargo, si planeas desplazarte a países como Alemania, Austria, Dinamarca, Francia u otros que cuenten con su propio sistema de clasificación ambiental, es importante informarse previamente. Debes conocer si es obligatorio obtener un distintivo en ese país, cómo solicitarlo y cuáles son los requisitos para poder circular legalmente.