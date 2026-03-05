El Cupra Born mejora este 2026: más potencia, más autonomía y más tecnología

El Cupra Born quiere subir de nivel en este 2026. Ahora es más deportivo, más tecnológico y llega más lejos gracias a una batería más grande.

Empezando por fuera, el primer eléctrico de Cupra adopta el nuevo lenguaje de diseño de la marca catalana con ese frontal en forma de nariz de tiburón, ya tan reconocible, nuevos paragolpes trasero y delantero y faros Matrix LED triangulares. El logotipo trasero iluminado e integrado en la luz 3D cierra la firma lumínica posterior.

Nueva firma lumínica con el logo trasero iluminado. / Cupra

Los nuevos faros Matrix LED son adaptativos, por lo que la iluminación se adapta al entorno del coche y las luces largas son antideslumbramientos. Además de calzar neumáticos más anchos, hay cinco diseños de llanta disponibles, dos de 19 pulgadas y tres de 20, que le dan un aspecto más asentado y radical.

El nuevo Cupra Born tiene cinco diseños de llantas diferentes. / Cupra

El Cupra Born mide 4,32 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,54 de alto. La distancia entre ejes es de 2,76 metros y la capacidad del maletero llega hasta los 385 litros, según las cifras oficiales declaradas.

Con asientos Bucket de serie. / Cupra

Pasando al interior del nuevo Born, destaca el uso de materiales reciclados y la sensación de calidad percibida gracias a, por ejemplo, los nuevos paneles de las puertas. Los asientos Bucket de serie y CUP Bucket en la versión VZ refuerza la sensación de deportividad al volante, que además luce un nuevo diseño con botones físicos. En las versiones de más potencia, además, hay levas para controlar la frenada regenerativa.

Cupra Born VZ, 326 CV

Porque, además de estéticamente, el nuevo Cupra Born también estrena esquema de motorizaciones. La entrada es de 170 CV, con batería de 50 kWh y hasta 400 kilómetros de autonomía. Le sigue, con una batería de 58 kWh y 450 kilómetros de autonomía, la versión de 190 CV.

Habrá cuatro motorizaciones disponibles para el nuevo Cupra Born. / Cupra

Las dos versiones más potentes equipan la batería de 79 kWh, con hasta 600 kilómetros de autonomía que además aceptan carga rápida hasta 185 kW para alcanzar el 80% de la batería en media hora. Una primera entrega 231 CV. La otra responde al Cupra Born VZ, el más radical, con 326 CV y un par motor de 545 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y llega a los 200 km/h de velocidad máxima.

Tecnología

Según la versión escogida, el nuevo Cupra Born tiene One Pedal, Launch Control y dirección progresiva. Hay cinco modos de conducción (range, comfort, perfomance, Cupra y uno personalizable), además de control dinámico del chasis que permite ajustar 15 niveles de respuesta de la suspensión, la potencia y la dirección dentro de cada modo de conducción.

Nuevo sistema de infoentretenimiento. / Cupra

Respecto a la tecnología y el infotretenimiento, el nuevo Cupra Born equipa una pantalla de 12,9" con sistema Android y un nuevo cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas (frente a las 5,3" anteriores). No faltan puertos de entrada USB-C, carga inalámbrica y, ahora, apertura, cierre y arranque del vehículo con llave digital en el propio smartphone. Una nueva opción es el vehicle-to-load, para cargar dispositivos desde ordenadores a bicicletas eléctricas.