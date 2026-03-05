El Audi Q3 estrena un motor diésel de 193 CV para rodar mucho y gastar poco

Audi amplía la gama del Audi Q3 con una nueva versión diésel que refuerza una estrategia que la marca sigue manteniendo en su catálogo: ofrecer motores de gasóleo para quienes recorren muchos kilómetros al año y priorizan autonomía y eficiencia. Se trata de la versión 2.0 TDI de 193 CV con cambio S tronic de siete velocidades y tracción quattro, una configuración que combina prestaciones elevadas con consumos contenidos.

Esta nueva mecánica se incorpora a una gama en la que el diésel ya estaba presente con el 2.0 TDI de 150 CV con tracción delantera. Con este nuevo escalón de potencia, Audi amplía las opciones para quienes siguen viendo en este tipo de motor una solución adecuada para viajar mucho por carretera, manteniendo al mismo tiempo un nivel de rendimiento comparable al de versiones de gasolina más potentes.

Bajo el capó trabaja un motor turbodiésel de cuatro cilindros con 1.968 cc, capaz de desarrollar 400 Nm entre 1.750 y 3.250 rpm. Toda la potencia se gestiona a través de una transmisión automática de doble embrague y siete marchas, mientras que la tracción integral quattro utiliza un embrague multidisco controlado electrónicamente para repartir el par entre los ejes en función de la adherencia disponible. Con esta propuesta, el Audi Q3 TDI quattro acelera de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 221 km/h, cifras que lo sitúan cerca de algunas versiones de gasolina en términos de dinamismo.

Pero lo mejor de todo es que este rendimiento se combina con un consumo homologado de entre 6,1 y 6,7 l/100 km. Y gracias a un depósito de 58 litros el modelo puede anunciar más de 900 kilómetros de autonomía antes de repostar.

Otro de los argumentos del modelo es su capacidad de remolque. Esta versión puede arrastrar hasta 2.200 kg con remolque frenado y 750 kg sin freno.

Toda la gama Q3

La llegada de este motor refuerza una gama mecánica que combina varias tecnologías. En diésel permanece el 2.0 TDI de 150 CV, mientras que la oferta de gasolina incluye el TFSI de 150 CV, el TFSI quattro de 204 CV y una versión más potente de 265 CV. A ellos se suma el Q3 e-hybrid de 272 CV, que representa la alternativa electrificada dentro del modelo.

El nuevo diésel de 193 CV estará disponible tanto en el Audi Q3 SUV como en el Q3 Sportback, y podrá elegirse con los mismos niveles de equipamiento que el resto de la gama: Business, Advanced, S line y Black line.

Audi ya ha abierto los pedidos y las primeras unidades llegarán a los concesionarios a partir de este verano. El precio del Audi Q3 TDI quattro S tronic parte de 53.230 euros para la carrocería SUV y de 55.130 euros para el Sportback.