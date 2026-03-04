Car UX llega a millones de Volvo y puede que tu coche esté en la lista

Si tienes un Volvo fabricado a partir de 2020 con Google integrado, estate atento durante los próximos días porque la marca empezará a desplegar Volvo Car UX entre estos modelos, una gran actualización de software que llegará directamente al coche vía OTA que ampliará las funciones de su sistema digital.

La actualización se instalará de forma inalámbrica y alcanzará unos 2,5 millones de vehículos en 85 países, con el fin de que interactuar con el coche sea más sencillo y requiera menos pasos. El cambio más notable está en la pantalla central, que adopta un diseño renovado pensado para que sea mucho más práctico, de modo que las funciones más utilizadas estén más a mano. Mapas, música o teléfono aparecen ahora en la pantalla de inicio, lo que reduce el número de pulsaciones necesarias para acceder a ellas. De este modo, el conductor pasa menos tiempo navegando por menús y llega antes a lo que quiere hacer, lo que aporta más agilidad, confort y seguridad. Por ejemplo, si estás siguiendo una ruta en Google Maps, ya no hace falta salir de la navegación para cambiar la música o acceder a otras funciones multimedia.

La actualización introduce también una barra contextual que modifica lo que aparece en pantalla según la situación de conducción. Así, el coche puede mostrar accesos rápidos a funciones que pueden ser útiles en ese determinado momento. Si el vehículo circula a baja velocidad, por ejemplo, el sistema puede mostrar el icono de las cámaras exteriores para facilitar maniobras en espacios reducidos. La idea es que algunas funciones aparezcan justo cuando pueden resultar más útiles.

En los Volvo híbridos enchufables, la actualización también busca facilitar el uso del sistema de propulsión. Desde la pantalla de inicio se puede acceder de forma directa a los modos de conducción, incluido el modo Pure, que prioriza el uso del motor eléctrico. En la práctica, eso permite cambiar entre modo híbrido y modo eléctrico con un solo toque.

Otro cambio importante es que la experiencia digital se unifica entre modelos de la marca. Esto significa que un Volvo XC40 con varios años puede utilizar una interfaz similar a la de modelos más recientes como el Volvo EX90, algo que apunta a mantener una experiencia coherente dentro de la gama.

De igual modo, con la actualización se abre la puerta a nuevas funciones que podrán activarse según necesidades a demanda. Los conductores que tengan Google integrado pero no dispongan del sistema Pilot Assist podrán, por ejemplo, comprarlo y descargarlo en el propio coche. Además, el software prepara a estos modelos para una futura integración con Google Gemini, una experiencia conversacional basada en inteligencia artificial que está previsto que llegue a estos mismos vehículos a finales de la primavera.

La actualización llegará a modelos con sistema Android como: C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country y XC90.

Para recibirla, los vehículos deben disponer de Google integrado y una conexión de datos activa. Si el coche no se ha mantenido actualizado con las versiones de software anteriores, es posible que la instalación tenga que realizarse en un centro de servicio autorizado.

Por el momento, Volvo no ha detallado el calendario exacto de despliegue en cada mercado ni el tiempo que puede tardar en completarse la actualización en todos los coches compatibles. Tampoco el precio que tendrá la función Pilot Assist cuando esté disponible para descargar.