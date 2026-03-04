Los sensores de presión de los neumáticos podrían estar rastreando tu coche sin que lo sepas

Investigadores del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Networks han advertido de un posible problema de privacidad en los coches modernos. Según explican, los sensores estándar que controlan la presión de los neumáticos podrían facilitar el seguimiento involuntario de los conductores, exponiendo sus movimientos sin que estos sean conscientes.

Durante un estudio que se prolongó durante diez semanas, el equipo, en colaboración con varios socios europeos, recopiló señales procedentes de más de 20.000 vehículos. El resultado fue claro: existe un riesgo de privacidad que hasta ahora había pasado desapercibido, lo que pone sobre la mesa la necesidad de reforzar la seguridad en los futuros sistemas electrónicos de los automóviles, tal y como recoge la agencia EFE.

Casi dos décadas implantado en los coches

La mayoría de los vehículos actuales incorporan el llamado Sistema de Monitorización de Presión de Neumáticos (TPMS), obligatorio en muchos países desde finales de los años 2000 por su aportación a la seguridad vial. Este sistema utiliza pequeños sensores instalados en cada rueda para medir la presión y enviar la información de forma inalámbrica a la centralita del coche, alertando al conductor si detecta una pérdida de aire.

El problema, según la investigación, es que estos sensores no solo transmiten datos sobre la presión. También emiten un número de identificación único (ID) que viaja en una señal inalámbrica sin cifrar. Esto significa que cualquier persona con un receptor de radio básico puede interceptar esa señal y reconocer el mismo vehículo más adelante.

Rastreo sin cámaras y difícil de detectar

A diferencia de los sistemas tradicionales de vigilancia, que dependen de cámaras y requieren visibilidad directa, el seguimiento mediante TPMS funciona de otra manera. Las señales de radio que emiten los sensores pueden atravesar paredes, otros coches y obstáculos, lo que permite captarlas incluso sin contacto visual.

Dado que cada sensor emite siempre el mismo identificador, es posible reconocer un vehículo concreto repetidas veces sin necesidad de acceder a su matrícula. Esto convierte el rastreo basado en TPMS en una alternativa más económica y más difícil de detectar que la vigilancia mediante cámaras, lo que incrementa la amenaza para la privacidad.

Más de seis millones de registros recopilados

Para comprobar hasta qué punto este riesgo es real, los investigadores desplegaron una red de receptores de radio de bajo coste, cada uno con un precio aproximado de 100 dólares, en carreteras y zonas de estacionamiento. En apenas diez semanas lograron recopilar más de seis millones de mensajes procedentes de los sensores de más de 20.000 vehículos distintos.

El estudio demostró que las señales pueden captarse desde coches en movimiento y a distancias superiores a 50 metros. Incluso es posible recibirlas cuando los sensores se encuentran dentro de edificios o espacios cerrados, lo que confirma que el rastreo encubierto es técnicamente viable.

Además, las transmisiones del TPMS incluyen información sobre la presión de los neumáticos. Este dato, aparentemente inocente, podría utilizarse para deducir el tipo de vehículo o si está transportando una carga pesada, lo que abre la puerta a formas de vigilancia más sofisticadas.

Un vacío en la normativa de ciberseguridad

Pese a todo lo anterior, la regulación actual en materia de ciberseguridad en vehículos no contempla de manera específica la protección de los sistemas TPMS. Los investigadores advierten de que, mientras no exista cifrado ni mecanismos de autenticación, estos sensores seguirán siendo un blanco sencillo para la vigilancia pasiva.

En definitiva, una tecnología pensada para mejorar la seguridad vial podría convertirse, si no se refuerza su protección, en una herramienta involuntaria de seguimiento de vehículos y conductores.