¿Cómo puedes saber qué aceite lleva tu coche?

El aceite es uno de esos elementos imprescindibles en un vehículo, ya que es el elemento que lubrica las piezas móviles del motor, reduciendo el calor y la fricción. Muchas personas conocen cuál es el que lleva su coche, pero muchas otras se limitan a llevarlo al taller y que un mecánico les diga cuál necesitan.

Sin aceite, las piezas del motor rozan entre sí, y generan un calor excesivo que puede causar daños importantes, como el gripado del motor o la rotura de componentes internos como los pistones. Para que esto no pase, hay que saber qué aceite lleva tu coche y cómo revisarlo correctamente.

Sin aceite, las piezas del motor rozan entre sí, y generan un calor excesivo que puede causar daños importantes / Archivo

¿Cómo comprobar correctamente el aceite de mi coche?

Para revisar como es debido el aceite del coche, el motor debe de estar frío. Al menos tienes que dejar reposar el vehículo durante 10 minutos para que el aceite se haya asentado y las proporciones sean más precisas.

Retira la varilla del aceite y límpiala con un trapo antes de hacer las dos mediciones. Insértala de nuevo y la sacas para tener la evaluación correcta. Si el aceite está en buen estado debe tener un color ámbar transparente, una consistencia fluida y su densidad tiene que ser adecuada para permitir una lubricación efectiva del motor. Si está viejo o desgastado, tiende a oscurecerse, perder su viscosidad y acumular partículas.

¿Qué aceite lleva tu coche?

Como hemos dicho, el aceite es un elemento muy importante para el correcto funcionamiento del motor y del resto del vehículo. Si tu coche es nuevo, se recomienda cambiarlo cada año o cada 15.000 kilómetros, o cada dos o 30.000 kilómetros, según lo que recomiende cada marca. Si el vehículo es antiguo y tiene más de 15 años, debes realizar el cambio de aceite cada año o antes de 10.000 kilómetros.

Para saber el aceite que usa tu coche, puedes consultar el manual de usuario del fabricante, ya que todos los vehículos vienen con uno, y en él, podrás comprobar las necesidades del modelo y el índice de viscosidad que necesita su motor. Si no lo encuentras o no lo tienes a mano, también puedes contactar con la marca de tu vehículo para que te indiquen cuáles son las características de tu modelo y qué lubricantes son los más indicados para el motor.

La Sociedad Americana de Ingenieros del Automóvil (SAE) clasifica los aceites en diferentes grados de viscosidad, dependiendo de la temperatura (más calor, mayor fluidez, y más frío, mayor viscosidad) y del esfuerzo de cizalla que se somete a los aceites. En el manual de tu coche se indicará una nomenclatura SAE específica que muestra el grado de viscosidad recomendado para ese modelo en concreto.

La primera cifra que aparece a la izquierda de la W es la viscosidad del aceite en frío, y la segunda a la derecha, es la viscosidad del aceite en caliente. Estas son las características y recomendaciones del aceite para cada combustible y vehículo:

