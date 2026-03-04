Lo que comenzó como un proyecto de coche de bajo coste se ha transformado en un fenómeno de “compra inteligente” que no deja de ganar adeptos. Hoy nos ponemos al volante y analizamos a fondo el Dacia Duster, la actualización más profunda y ambiciosa del SUV que ha democratizado la aventura para miles de familias europeas.

Si el anterior Duster ya era un coche visualmente agradable, esta actualización da un salto de gigante hacia una madurez estética que lo aleja definitivamente del concepto “low cost”.

Dacia Duster: Mucho más, y mejor / Adrien Cortesi

El frontal es, sin duda, su carta de presentación más potente. La nueva firma lumínica en forma de “Y” integrada en la calandra estrecha le aporta una anchura visual imponente. Pero lo más interesante no es solo lo que se ve, sino de qué está hecho. Dacia introduce el Starkle, un material plástico con un 20% de origen reciclado que no lleva pintura ni aditivos químicos externos. Este material se utiliza en las protecciones laterales, pasos de rueda y bajos del coche, permitiendo que los roces propios del uso campero o urbano sean menos visibles, manteniendo el aspecto de “nuevo” por más tiempo.

La silueta lateral ha ganado músculo. Los hombros del coche están más definidos, y las llantas de nuevo diseño junto con una altura libre al suelo líder en su confirman que no estamos ante un “SUV de asfalto” cualquiera, sino ante un vehículo capaz de ensuciarse las botas.

Dacia Duster: Mucho más, y mejor / Adrien Cortesi

El cambio más radical del Dacia Duster 2026 se encuentra en su oferta mecánica. Rompiendo con una tradición de décadas, la marca rumana ha decidido prescindir definitivamente de las motorizaciones diésel, apostando por una hibridación inteligente que busca el equilibrio entre coste y etiqueta medioambiental.

La joya de la corona es el Hybrid 140. Este sistema, heredado de la tecnología E-Tech de Renault, combina un motor de gasolina de 1.6 litros con dos motores eléctricos y una batería de 1,2 kWh. En ciudad, el Duster puede circular hasta el 80% del tiempo en modo eléctrico, lo que reduce el consumo de combustible de forma drástica. Es una opción refinada, silenciosa y, sobre todo, muy eficiente para quienes realizan trayectos mixtos.

Para los más puristas y amantes de la conducción fuera de pista, llega el TCe 130. Se trata de un motor de tres cilindros turboalimentado con tecnología microhíbrida de 48V. Este apoyo eléctrico asiste al motor térmico en fases de aceleración, lo que se traduce en una respuesta más inmediata y menores emisiones. Lo mejor de todo es que este motor es el único que puede asociarse a la tracción total 4x4 Terrain Control, que ofrece diferentes modos de conducción (Eco, Auto, Snow, Mud/Sand y Off-Road) para garantizar que ningún obstáculo nos detenga.

Dacia Duster: Mucho más, y mejor / Adrien Cortesi

Dacia no se olvida de su “best-seller” particular: el motor ECO-G 100 de GLP. Para muchos clientes, esta sigue siendo la opción más lógica. Gracias a sus dos depósitos individuales, el Duster ofrece una autonomía combinada que roza los 1.300 kilómetros, manteniendo el bajo coste por kilómetro.

Noticias relacionadas

En carretera, el Duster se siente mucho más sólido. El uso de la plataforma CMF-B del Grupo Renault ha permitido reducir el balanceo de la carrocería y mejorar la insonorización, uno de los puntos débiles de las generaciones anteriores. La dirección es ahora más precisa, lo que transmite una mayor confianza en curvas.