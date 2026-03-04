¿Cuánto venden las marcas chinas en España? Estos son los coches que han matriculado en 2026

La llegada de las marcas chinas a España ya no es cosa del futuro, sino que se ha convertido en el más puro presente. Estos fabricantes son un agente más a tener en cuenta en el sector automovilístico español y han dejado de ser secundarios.

Hay una quincena de fabricantes chinos que actualmente comercializan sus coches en España y, haciendo una estimación, el total de unidades que ya llevan matriculadas en lo que va de 2026 supera las 21.000.

Atendiendo a los datos de matriculaciones recogidos por Anfac y excluyendo marcas como por ejemplo Volvo o Polestar, que mantienen su sede en Suecia pese a tener capital chino, entre enero y febrero de 2026 hay varios fabricantes chinos que consiguen buenos resultados de ventas.

MG, BYD y Ebro a la cabeza

Por supuesto, en las primeras posiciones se colocan los más conocidos, que destacan sobre todo en el mercado electrificado. Es el caso de BYD, que con 4.963 unidades vendidas en lo que va de año y un crecimiento del 127,3%, ha colocado dos de sus coches entre los cinco eléctricos más vendidos del mes de febrero.

La marca china que más coches ha vendido, por otro lado, en este 2026 es MG, con 6.031 unidades. No obstante, este total representa una caída del 18,5% respecto al mismo periodo del 2025.

Al contrario se ha comportado la marca con capital chino y nombre español, Ebro, que ha crecido un 581,2% en estos primeros meses de laño con 4.067 unidades matriculadas. El Ebro S400, su SUV pequeño, representa la mitad de las ventas, con 2.061 unidades.

Omoda y Jaecoo también han crecido, sobre todo la primera, con una subida del 94,3% en las matriculaciones acumuladas de 2026. Omoda ha vendido 3.534 vehículos y Jaecoo, 1.318.

Leapmotor, la china de Stellantis, también crece en este 2026 un 188,6% con 505 unidades matriculadas en estos dos meses del año y a la espera de que el nuevo B10 impulse las ventas.

¿Y Xpeng?

Otra marca que ha empezado el año con buen pie y promesas de nuevos modelos es Xpeng, que ya registra 226 coches matriculados y un crecimiendo del 242,4%. En esa línea, Voyah, con solo una docena de coches vendidos, ha crecido un 500% (fácil, visto desde otra perspectiva). Esta marca, por el momento, solo vende dos coches en España: el Voyah Free y el Voyah Dream, con un claro enfoque al mercado de alta gama con precios que superan los 75.00 euros y llegan a los 100.00 euros.

Otra marca que también ha crecido, del grupo Geely, es Lynk & Co, con un total de 634 ventas y una subida del 498% en lo que va de 2026. Se suman a la lista de las que consiguen representación (por debajo o rozando el centar de unidades matriculadas) en el mercado BAIC, DFSK, Dongfeng, Livan, SMW o Smart, cuyos coches ahora ya se fabrican en China desde el acuerdo entre Mercedes-Benz y el grupo Geely.