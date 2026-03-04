¿Quién debería comprar un híbrido enchufable (PHEV) en 2026?

A primera vista, un híbrido enchufable PHEV parece el coche perfecto: en el día a día puede moverse como un eléctrico y, cuando llegan las vacaciones o un viaje largo, funciona como un gasolina de siempre. La solución ideal para combinar lo mejor de ambos mundos, y el paso intermedio hacia la movilidad libre de emisiones.

La tecnología ya ha demostrado que funciona, y lo que ahora toca discutir es a quién le compensa realmente comprar un PHEV a día de hoy.

Sistema de propulsión del Ebro S900 PHEV 4x4 / Ebro

Un híbrido enchufable combina motor de combustión, motor eléctrico y una batería que puede recargarse en un enchufe doméstico. A diferencia de un híbrido convencional, su batería permite recorrer decenas de kilómetros sin gastar combustible. Hace apenas unos años, un PHEV apenas ofrecía 30 ó 40 kilómetros de autonomía eléctica, ya que el objetivo era superar los 40 km para obtener la etiqueta CERO. Hoy el panorama es distinto, y muchos modelos superan ya los 100 kilómetros eléctricos gracias a baterías más grandes y sistemas eléctricos más eficientes.

Algunos ejemplos muestran hasta dónde ha llegado esta evolución. El MG HS PHEV anuncia unos 103 km eléctricos WLTP, el Cupra Formentor e-Hybrid se mueve en torno a 120 km, mientras que el Lynk & Co 08 homologa hasta 200 km de autonomía eléctrica WLTP y admite carga rápida DC de hasta 85 kW.

Carga de un coche PHEV / Neomotor

Sobre el papel, estas cifras superan con creces la movilidad real. Un coche en España recorre unos 50 km kilómetros diarios de media, una distancia que entra dentro del rango eléctrico de muchos PHEV modernos. Si el coche se enchufa cada noche en casa o en el trabajo, gran parte de esos kilómetros podrían hacerse sin encender el motor térmico.

Pero es ahí donde aparece el matiz que explica porqué no tenemos todos ya un PHEV si es una solución tan redonda. El híbrido enchufable PHEV ofrece lo que promete… pero solo si se utiliza como está pensado. En laboratorio, muchos modelos anuncian consumos de 1,5 a 2,0 l/100 km. En la vida real la diferencia puede ser enorme. Un análisis europeo sobre casi mil PHEV detectó un consumo medio real de 6,4 l/100 km, frente a los 1,7 l/100 km homologados. Otros estudios sitúan la desviación en cifras similares. El problema no es técnico, sino de uso. En muchos casos, solo entre el 25% y el 31% de los kilómetros se realizan en modo eléctrico.

La diferencia es aún mayor en coches de empresa. En algunas flotas europeas, apenas el 11% o el 15% de los kilómetros se hacen sin usar el motor de combustión. El resultado es un coche que consume prácticamente como un gasolina convencional, pero arrastra el peso extra de la batería y la complejidad de dos sistemas de propulsión. Por eso muchos expertos repiten la misma idea: un PHEV solo cumple su promesa si se usa como un eléctrico en el día a día.

Por tanto si no tienes donde enchufarlo en tu vida diaria (casa o trabajo) mejor será que te vayas olvidando de comprar un pHEV.

El perfil al que le encaja un PHEV

Con ese contexto, el perfil de conductor al que le interesa un híbrido enchufable queda bastante claro. El primer caso es el del conductor con plaza de garaje y punto de carga, que recorre entre 40 y 80 kilómetros diarios en trayectos urbanos o metropolitanos. Para ese usuario, un PHEV moderno puede cubrir la mayoría de sus desplazamientos en modo eléctrico.

Cargador doméstico para coches enchufables / Podpoint

En ese escenario, el coste energético puede ser muy bajo. Un consumo típico de 15 kWh/100 km supone unos 2–3 euros cada 100 kilómetros con electricidad doméstica, bastante menos que un gasolina o un diésel equivalente. Además, cuando llega el viaje largo, el coche sigue funcionando como un térmico convencional.

Otro perfil claro es el de los profesionales que necesitan etiqueta CERO de la DGT para trabajar en grandes ciudades. Con esa etiqueta se facilita el acceso a zonas de bajas emisiones y, en algunos casos, el aparcamiento regulado. Un PHEV con más de 90 km eléctricos permite mantener esas ventajas y al mismo tiempo evitar la planificación de recargas largas en viajes intensivos.

Cuando no comprar un PHEV

Hay perfiles a los que no les encaja un PHEV. El primero es quien no tiene plaza de garaje ni punto de carga estable. Sin enchufe en casa o en el trabajo, el coche se cargará poco o nada. En ese caso funcionará casi siempre como un gasolina pesado y caro.

Tampoco suele encajar con conductores que hacen muchos kilómetros por autopista, del orden de 25.000 o 30.000 kilómetros al año o más. En ese tipo de uso el porcentaje de kilómetros eléctricos será bajo incluso cargando a diario, y el ahorro real de combustible se reduce mucho.

Por último, están las flotas o coches de empresa sin una política clara de recarga. Los datos muestran que en esos casos los PHEV se enchufan muy poco y terminan consumiendo mucho más de lo previsto.

¿El precio compensa?

Pero no podíamos dejar fuera de la ecuación de la toma de decisión el precio de compra, porque más allá de la etiqueta y de lo bien que encajan en el día a día cuando se enchufan, suelen exigir un sobreprecio claro frente a un gasolina o un híbrido no enchufable.

Selector de modo de conducción en un PHEV / Ebro

En un MG HS, el salto de gasolina a PHEV se mueve en torno a 7.000–8.000 euros. Y en un Kia Niro, la diferencia entre el híbrido y el enchufable ronda los 9.000 euros. Es decir, antes de hablar de consumos, hay que tener en cuenta que ya se parte de una compra más cara que solo tiene sentido si de verdad se va a aprovechar la parte eléctrica y, por supuesto, cuentas con la solvencia necesaria.

La buena noticia es que en 2026 se esperan ayudas que pueden ayudar a su compra. Con el Plan Auto+ 2026, los PHEV con etiqueta CERO pueden optar a hasta 3.375 euros si el coche cuesta menos de 35.000 euros y cumple las condiciones, y a 2.925 euros si está entre 35.000 y 45.000 euros. Además, el descuento se debe aplicar en el momento de la compra, que era una de las grandes quejas del MOVES III. A esto se suma la inversión del punto de carga en casa, que suele estar entre 700 y 2.000 euros en garaje privado y entre 900 y 2.050 euros en garaje comunitario, con casos que pueden subir más si la instalación se complica. Aquí hay dos “colchones” posibles: por un lado, el Plan MOVES III para puntos de recarga todavía se está tramitando en muchos expedientes y podía cubrir hasta el 70% del coste con un tope doméstico en torno a 1.000 euros, y por otro, la posible deducción del 15% en el IRPF por instalación, con un máximo de 600 euros deducibles.