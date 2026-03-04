Chery fija en España la base de su despliegue en Europa

La ciudad de Wuhu, en la provincia china de Anhui, a orillas del río Yangtsé, repleta de fábricas, proveedores y una población de 3,8 millones de habitantes, se ha convertido en una suerte de Wolfsburg (la mítica sede del Grupo Volkswagen) o Detroit (donde reinaban los 'big three' Ford, Chrysler y General Motors) para el sector del automóvil mundial. También es gris, y llueve.

Desde la localidad china el mayor exportador de automóviles de China desde hace más de 20 años, el Chery Group, está lanzando una ofensiva industrial y de producto para demostrar la calidad, prestaciones y tecnología de sus vehículos a nivel internacional. Y Barcelona es su faro en Europa.

Fábrica de Chery en Wuhu (China) / Xavier Pérez

España se ha convertido en el punto de partida de su estrategia internacional, y puerta de entrada para sus coches en el competido, complejo y apetecible mercado europeo. Según los dirigentes chinos, la similitud de caracter y de manera de entender las cosas de los españoles han facilitado esa labor.

Chery Group es el artífice de la recuperación de empleo y actividad industrial en la Zona Franca de Barcelona (donde emplean a más de 1.000 trabajadores en la ex-fábrica de Nissan) de la mano de sus socios españoles de la resucitada Ebro. Desde allí arrancaron hace tres años y desde allí quieren proyectarse a Europa. En nuestra primera visita a Wuhu en 2023 ya tenían claro su objetivo, aunque no la forma de llevarlo a cabo. "Tenemos muchas marcas y no sé cuántas vamos a llegar a Europa, cuatro, cinco, seis..." afirmaba el presidente de Chery Internacional, Zhang Guibing. "Pero lo haremos desde España", dijo. Y cumplió.

Sede europea en Barcelona

En Barcelona ya se ensamblan los Ebro, lo harán en breve (por este orden) los Jaecoo y los Omoda. Este mismo año estará lista la segunda línea de montaje, y también este año se inaugurará este otoño su segundo centro de Investigación y Desarrollo en Europa (el otro está en Alemania), concretamente en Cornellá de Llobregat, en una instalación con 2.000 metros cuadrados en el parque empresarial Arboretum2. Desde este centro de I+D también participarán en la creación de las nuevas generaciones de Mornine, el robot con Inteligencia Artificial del grupo chino.

Y seguirán creciendo, porque también han iniciado un ambicioso proceso de contratación de profesionales para dar vida a su cuartel general ('headquarter') en Europa, que se ubicará también en Barcelona, cerca de la planta de Zona Franca.

Pedro Calef (izquierda), CEO de Ebro Motors, y Rafael Ruiz (derecha), presidente de Ebro EV Motors. / 'activos'

Armado el esqueleto, la llegada de los coches chinos 'made in Europa' será cuestión de poco tiempo. "Esa es la idea", nos reconocen desde la cúpula de Chery en nuestra visita exclusiva a Wuhu. Ya lo tenían claro en 2023 cuando nos presentaron su ambición europea (aún no habían firmado oficialmente su implantación en la fábrica de Zona Franca) y siguen escrupulosamente su hoja de ruta: ensamblar, montar, soldar, pintar y fabricar completamente sus coches. Lo veremos muy pronto, están en ello.

Sintonía con España

En un encuentro con el vicepresidente ejecutivo de Chery Internacional y CEO de Europa, Zhu Shaodong, el grupo reconoce que "la experiencia que tenemos con España es muy buena, nos entendemos muy bien con los gobiernos y eso es muy importante. Hablamos el mismo lenguaje. Estamos muy contentos con el papel que ha desempeñado en su aterrizaje tanto Omoda como Jaecco, también Ebro, y por eso vamos a introducir también nuestra marca Lepas este año para cubrir nuevos segmentos del mercado".

Zhu Shaodong, CEO de Chery en Europa y vicepresidente ejecutivo de Chery Internacional / Xavier Pérez

Zhu Shaodong admite que "Europa es un reto y con Lepas queremos llegar a un público que apuesta por la elegancia y por el confort, no ers una marca Premium, sino que se adapta perfectamente a los gustos de las clases medias europeas. Tiene un lenguaje de diseño y de estilo diferente a Omoda y Jaecoo". En nuestra toma de contacto con el primer modelo que traerán, el Lepas L8 híbrido enchufable, damos fe de esa idea.

La apuesta de Chery Group pasa por adaptar todas las tecnologías a los diferentes mercados. "Somos conscientes de los cambios regulatorios en zonas como Europa", confiesa Zhu Shaodong. "Estamos desarrollando vehículos de nueva energía -llaman así a los enchufables y a los eléctricos- pero tampoco podemos olvidar lo que pide el mercado, por eso nuestra investigación para hacer más sostenibles los motores de combustión (ICE) sigue adelante para ofrecer híbridos convencionales de alta calidad", explica el CEO europeo del grupo chino.

Zhu Shaodong, vicepresidente de Chery Internacional / Xavier Pérez

Lepas llega en junio

Lepas llegará a España este mes de junio con el L8. Mide 4,6 metros de largo, 1,8 de ancho y su altura es de 1,6 metros, ofreciendo una distancia entre ejes de 2,8 metros, (lo que le dota de un enorme espacio interior para las plazas delanteras y traseras, y para disponer de un maletero de 507 litros. Mecánicamente ofrece un propulsor (ya conocido del grupo) de 1.5 litros turbo que entrega 279 CV de potencia, la batería de 18 kWh le permite rodar en modo eléctrico durante más de 85 kilómetros en esta versión de arranque, anotando una autonomía total combinada de 1.280 kilómetros.

Lepas L8 / Xavier Pérez

El Lepas L8 es un modelo de tracción delantera, pero más adelante llegará un 4x4 también híbrido enchufable que elevará su autonomía total a 1.400 kilómetros y más de 100 kilómetros en modo eléctrico, gracias a su batería de 32 kWh. El precio, no lo han comentado, aunque podría rondar entre los 41.000 y los 45.000 euros. Andrew Li, director general de Chery en España, señala que en su despegue en España "contaremos com una red independiente de 50 concesionarios, que iremos ampliando".

Lepas L8 / Xavier Pérez

Para dirigir el desarrollo de la marca en nuestro país, Chery Group contará con Brian Yu como responsable de Lepas. Zhong Wei, CEO de la marca Lepas a nivel mundial, ha señalado a EL PERIÓDICO que "nuestra oferta será muy completa, porque pensamos que el cliente europeo encaja perfectamente en nuestra gama, con nuestro estilo.

Lepas L8 / Xavier Pérez

La marca nos ha adelantado en exclusiva la nueva gama que introducirá en Europa desde España. A los ya conocidos Lepas L4 y Lepas L6 se les añadirán los Lepas L9 y el Lepas L2, unos modelos con un estilo mucho más atrevido, moderno y deportivo, según palabras de su diseñador, Ivan Dulanovic.

Nuevas marcas

Según nos han confirmado en Wuhu, Chery introducirá después de Lepas (en junio) la marca iCar (que en Europa se llamará iCaur), a principios de 2027 con modelos estilo todoterreno y mecánicas de autonomía extendida (REEV). Ya están vendiendo en Oriente Medio y probablemente llegarán a Europa primero en los países del norte (Noruega y Finlandia).

Noticias relacionadas

Icar 27 de Chery Group / Xavier Pérez

Más adelante quiere comercializar desde España de nuevo la marca más premium Exlantix (con híbridos enchufables y eléctricos). Sus otras marcas como Chery, Luxeed, Exeed y Jetour no tiene visos de que vayan a venir. Lo que sí están valorando el cambio de nombre de Exlantix por las connotaciones sonoras con Stellantis. Vamos, que Chery busca denominación para su sexta marca en Europa. Se admiten propuestas. Razón: Chery International C99F+9M7, Yinhu N Rd, Jiujiang District, Wuhu, Anhui, China, 241007.