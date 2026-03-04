El aviso en tu cuadro de instrumentos que puede romper tu motor en segundos

Los coches actuales son auténticos concentrados de tecnología. Incorporan inyección electrónica, asistentes avanzados a la conducción (ADAS), complejos sistemas anticontaminación y una red de sensores que controlan parámetros como la presión o la temperatura en tiempo real. Todo está monitorizado por la centralita. Esta evolución ha permitido mejorar notablemente la seguridad y la fiabilidad, pero también ha llenado el cuadro de instrumentos de testigos luminosos cuyo significado muchos conductores desconocen o no recuerdan con precisión.

Cuando se enciende un testigo, especialmente uno rojo como el de la presión de aceite, surgen las dudas: ¿se puede seguir circulando?, ¿hay que detenerse de inmediato?, ¿es una alerta grave o simplemente preventiva?

En términos generales, el color del testigo indica su nivel de urgencia. Los rojos y amarillos requieren atención prioritaria. La conocida luz de fallo motor (check engine), de color amarillo, es una de las más temidas. Sin embargo, su función es advertir de que existe una anomalía en el motor, no especificar cuál es. En algunos casos, el vehículo puede seguir circulando durante varios kilómetros sin síntomas aparentes; en otros, la centralita puede activar el “modo emergencia” (limp mode), limitando potencia y velocidad para proteger la mecánica. Incluso puede llegar a apagar el motor.

No obstante, existe un testigo aún más crítico por la rapidez con la que puede provocar daños graves: el de presión de aceite en color rojo, representado por el icono de una aceitera con una gota. Este aviso exige una reacción inmediata.

Si el nivel supera el máximo recomendado, el aceite puede salpicar los cilindros y quemarse / Euromaster

La razón es sencilla: si la presión de aceite desciende, el motor deja de estar correctamente lubricado. En cuestión de segundos, las piezas metálicas comienzan a rozar entre sí sin protección, lo que puede causar daños irreversibles. El resultado puede traducirse en reparaciones de miles de euros o, en el peor de los casos, en un motor inservible.

A diferencia de otros fallos, en este caso la centralita no siempre apagará el motor para protegerlo. El vehículo puede seguir funcionando durante unos instantes, pero si el motor se detiene tras encenderse el testigo, generalmente el daño ya estará hecho.

Recomendación si se enciende la luz

Ante esta situación, la recomendación es clara: detener el vehículo lo antes posible, siempre de forma segura. En autopista, lo adecuado es dirigirse a un área de servicio o apartarse correctamente al arcén.

En ciudad, estacionar en un lugar seguro. No se debe continuar circulando con el testigo rojo de presión de aceite encendido, ni siquiera durante unos pocos metros más de lo imprescindible para apartarse.

Una vez detenido el vehículo, conviene comprobar el nivel de aceite. Si es bajo, rellenarlo puede solucionar el problema y apagar la luz de advertencia. En cualquier caso, es fundamental mantenerse atento por si el testigo vuelve a encenderse. Si no es posible completar el nivel o la luz persiste, lo más prudente es solicitar asistencia y trasladar el coche al taller.

No todos los testigos luminosos anuncian una avería grave inmediata, pero hay algunos que no admiten dudas. El de presión de aceite en rojo es uno de ellos: ignorarlo puede salir extremadamente caro, mientras que actuar con rapidez puede evitar una avería catastrófica.