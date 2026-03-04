Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra IránTráfico hoyGH DúoRota MorónHospital Can RutiDonald TrumpSantanderEvacuación españolesParísFreixenetBarça - Atlético
¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en febrero de 2026

Te detallamos cuáles fueron los 5 vehículos eléctricos favoritos de los conductores españoles en el segundo mes del año

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) registran en febrero 22.974 unidades, un aumento del 64,5% respecto a febrero de 2025. La cuota de mercado de los vehículos electrificados este segundo mes se sitúa en 19,8%, 6 puntos porcentuales por encima de febrero de 2025. En los dos primeros meses de año, los vehículos electrificados acumulan 39.632 unidades vendidas, con el 19,3% del mercado.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), suben un 24,9% este febrero, con un total de 72.842 unidades y representando el 62,77% del mercado total.

Estos han sido los 5 vehículos eléctricos más vendidos en febrero de 2026:

1.Tesla Model 3

Tesla Model 3

Tesla Model 3 / Tesla

En el mes de febrero, el vehículo eléctrico más vendido fue el Tesla Model 3, con 1.169 matriculaciones.

2.BYD Dolphin Surf

byd dolphin actualización

BYD Dolphin / BYD

En tercer lugar se encuentra el BYD Dolphin Surf, con 435 matriculaciones.

3.Tesla Model Y

Tesla Model Y

Tesla Model Y / Tesla

El Tesla Model Y tuvo 419 matriculaciones en el mes de febrero.

4.KIA EV3

Kia EV3

Kia EV3 / Kia

El KIA EV3, en cuarto lugar, tuvo 317 matriculaciones en el mes de febrero.

5.BYD Atto 2

BYD Atto2 Comfort

BYD Atto 2 Comfort / BYD

El BYD Atto 2, en quinto lugar, tuvo 284 matriculaciones.

