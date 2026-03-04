Coches
¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en febrero de 2026
Te detallamos cuáles fueron los 5 vehículos eléctricos favoritos de los conductores españoles en el segundo mes del año
Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) registran en febrero 22.974 unidades, un aumento del 64,5% respecto a febrero de 2025. La cuota de mercado de los vehículos electrificados este segundo mes se sitúa en 19,8%, 6 puntos porcentuales por encima de febrero de 2025. En los dos primeros meses de año, los vehículos electrificados acumulan 39.632 unidades vendidas, con el 19,3% del mercado.
En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), suben un 24,9% este febrero, con un total de 72.842 unidades y representando el 62,77% del mercado total.
Estos han sido los 5 vehículos eléctricos más vendidos en febrero de 2026:
1.Tesla Model 3
En el mes de febrero, el vehículo eléctrico más vendido fue el Tesla Model 3, con 1.169 matriculaciones.
2.BYD Dolphin Surf
En tercer lugar se encuentra el BYD Dolphin Surf, con 435 matriculaciones.
3.Tesla Model Y
El Tesla Model Y tuvo 419 matriculaciones en el mes de febrero.
4.KIA EV3
El KIA EV3, en cuarto lugar, tuvo 317 matriculaciones en el mes de febrero.
5.BYD Atto 2
El BYD Atto 2, en quinto lugar, tuvo 284 matriculaciones.
- La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España
- Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
- Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
- Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
- Israel ataca Irán: Última hora en directo
- El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
- Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
- Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado