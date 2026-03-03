Los vehículos electrificados cogen impulso en febrero: los EV y los PHEV representan casi el 20% del mercado

Los vehículos electrificados crecen y así lo demuestran las matriculaciones. Este mes de febrero, la suma de vehículos eléctricos e híbridos enchufables ha registrado 22.974 unidades, lo que representa un crecimiento del 64,5% interanual. La representación en el mercado de estas motorizaciones en el segundo mes del año es de 19,8%, 6 puntos porcentuales más que en febrero de 2025.

El acumulado de enero y febrero de 2026 ya suma 39.632 unidades, una diferencia positiva de 6.316 unidades, un 37,9%. La cuota del mercado acumulada en 2026 por los vehículos electrificados es del 19,3%.

Si nos centramos solo en el mercado de los turismos, los motores electrificados (BEV y PHEV) suman 20.981 unidades, un crecimiento del 61,2%, lo que representa un 21,6% del mercado. El acumulado anual llega a las 36.196 unidades.

Los PHEV aceleran

La tecnología que más crece es sin duda la de los híbridos enchufables, que ya cerró el año pasado con muy buenos datos. Este mes de febrero se han matriculado 12.793 unidades de vehículos PHEV (12.092 unidades si miramos solo los turismos, que representan el grueso de esta tecnología), con un crecimiento del 11% interanual (75,2% en turismos) y un 11,02% de cuota de mercado (12,5%). En el acumulado del año ya se han vendido 22.051 unidades, con un crecimiento interanual del 76,1%.

De hecho, los PHEV matriculados en febrero casi duplican los eléctricos puros, que han llegado a las 10.181 unidades. No obstante, este total supone un crecimiento interanual del 48% y un 8,77% de la cuota del mercado total. En lo que va de 2026, los vehículos eléctricos puros han crecido un 37,4%, llegando a las 17.581 unidades, lo que representa el 8,55% del mercado.

En el segmento de los eléctricos, han sido 8.889 turismos los matriculados en febrero, un crecimiento interanual del 45,4%. La cuota de mercado de los coches 100% eléctricos en este 2026 ya superaría el 10%.

La primera opción

Pese a los buenos datos de las tecnologías enchufables, los coches híbridos tradicionales siguen siendo la primera opción de los conductores. En febrero se han matriculado 46.721 turismos híbridos, un crecimiento del 17,2% respecto al mismo mes del año pasado. El acumulado de 2026 ya sube a las 82.371 unidades, habiéndose duplicado el total, que representan el 40,1% de mercado y un 48% de la cuota de energías alternativas (electrificados, híbridos y gas).