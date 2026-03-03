Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránTráficoFPPrecio gasolinaCheryTaxiMIRSilvia AbrilBarcelonaBaliza V16Florentino Pérez
instagramlinkedin

Sector

Los vehículos electrificados cogen impulso en febrero: los EV y los PHEV representan casi el 20% del mercado

Pese a que los coches híbridos tradicionales siguen siendo la primera opción de compra, los enchufables aumentan notablemente su cuota de mercado.

Los coches eléctricos están al alza

Los coches eléctricos están al alza / Freepik

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los vehículos electrificados crecen y así lo demuestran las matriculaciones. Este mes de febrero, la suma de vehículos eléctricos e híbridos enchufables ha registrado 22.974 unidades, lo que representa un crecimiento del 64,5% interanual. La representación en el mercado de estas motorizaciones en el segundo mes del año es de 19,8%, 6 puntos porcentuales más que en febrero de 2025.

El acumulado de enero y febrero de 2026 ya suma 39.632 unidades, una diferencia positiva de 6.316 unidades, un 37,9%. La cuota del mercado acumulada en 2026 por los vehículos electrificados es del 19,3%.

Si nos centramos solo en el mercado de los turismos, los motores electrificados (BEV y PHEV) suman 20.981 unidades, un crecimiento del 61,2%, lo que representa un 21,6% del mercado. El acumulado anual llega a las 36.196 unidades.

Los PHEV aceleran

La tecnología que más crece es sin duda la de los híbridos enchufables, que ya cerró el año pasado con muy buenos datos. Este mes de febrero se han matriculado 12.793 unidades de vehículos PHEV (12.092 unidades si miramos solo los turismos, que representan el grueso de esta tecnología), con un crecimiento del 11% interanual (75,2% en turismos) y un 11,02% de cuota de mercado (12,5%). En el acumulado del año ya se han vendido 22.051 unidades, con un crecimiento interanual del 76,1%.

De hecho, los PHEV matriculados en febrero casi duplican los eléctricos puros, que han llegado a las 10.181 unidades. No obstante, este total supone un crecimiento interanual del 48% y un 8,77% de la cuota del mercado total. En lo que va de 2026, los vehículos eléctricos puros han crecido un 37,4%, llegando a las 17.581 unidades, lo que representa el 8,55% del mercado.

En el segmento de los eléctricos, han sido 8.889 turismos los matriculados en febrero, un crecimiento interanual del 45,4%. La cuota de mercado de los coches 100% eléctricos en este 2026 ya superaría el 10%.

Noticias relacionadas

La primera opción

Pese a los buenos datos de las tecnologías enchufables, los coches híbridos tradicionales siguen siendo la primera opción de los conductores. En febrero se han matriculado 46.721 turismos híbridos, un crecimiento del 17,2% respecto al mismo mes del año pasado. El acumulado de 2026 ya sube a las 82.371 unidades, habiéndose duplicado el total, que representan el 40,1% de mercado y un 48% de la cuota de energías alternativas (electrificados, híbridos y gas).

TEMAS

  1. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  2. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  3. Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
  4. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  5. Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
  6. Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado
  7. La AEMET anuncia la llegada de la borrasca Regina, que dejará temporales marítimos y fuertes rachas de viento en varias zonas de España
  8. Evacuado un tren con 50 pasajeros tras quedar parado entre Portbou y Figueres

Los vehículos electrificados cogen impulso en febrero: los EV y los PHEV representan casi el 20% del mercado

Los vehículos electrificados cogen impulso en febrero: los EV y los PHEV representan casi el 20% del mercado

El Govern pide a los catalanes en Oriente Próximo que se registren en los consulados para facilitar su evacuación

El Govern pide a los catalanes en Oriente Próximo que se registren en los consulados para facilitar su evacuación

Doogee presenta el S300 Plus Thermal en el MWC 2026 de Barcelona

Doogee presenta el S300 Plus Thermal en el MWC 2026 de Barcelona

Bruce Campbell, actor de 'Spider-Man', se retira temporalmente por un cáncer: "Algunas cosas tendrán que cambiar"

Bruce Campbell, actor de 'Spider-Man', se retira temporalmente por un cáncer: "Algunas cosas tendrán que cambiar"

Primeras palabras de Ana Boyer, atrapada en Doha, tras el cierre del espacio aéreo por la guerra con Irán

La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: "Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione"

La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: "Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione"

Los Comuns llaman "lobby buitre" a Foment por querer llevar al TC los límites a la compra especulativa de vivienda: "Tómense una tila"

Los Comuns llaman "lobby buitre" a Foment por querer llevar al TC los límites a la compra especulativa de vivienda: "Tómense una tila"

Los 5 móviles más llamativos y rompedores que se han presentado en el MWC 2026

Los 5 móviles más llamativos y rompedores que se han presentado en el MWC 2026