Industria
Un vehículo no tripulado de hidrógeno: el motor valenciano da el salto a la industria militar
El proyecto Techdual, en el que participan el clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana, Agfra, TSE y Wonderbits; desarrolla una plataforma para crear un vehículo militar no tripulado que también tenga aplicaciones en el ámbito civil.
La industria automovilística valenciana apunta al sector militar como el próximo destinatario del nuevo proyecto Techdual en desarrollo. En este participa el clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana (AVIA), junto a las empresa Agfra, TSE y Wonderbits.
El objetivo es desarrollar una plataforma terrestre no tripulada (UGV, Unmanned Griund Vhicle) equipada con un sistema de propulsión de hidrógeno. El proyecto en sí abarca el diseño, desarrollo y validación de esta plataforma UGV que será modular y de tamaño medio.
Además estará equipada con depósitos seguros, blindajes ligeros y comunicaciones avanzadas 5G/Edge. El sistema se completa con un sistema digital de planificación, monitorización y teleoperación inmersiva, con trazabilidad y seguridad de los datos y con madurez tecnológica suficiente (TRL5), tal y como ha desglosado en un comunicado AVIA. El presidente del clúster valenciano ha recordado en el mismo texto que, precisamente, la recién creada Comisión de defensa de AVIA, que ya cuenta con 66 asociados, nace con la idea de fomentar la colaboración para impulsar más proyectos similares.
Colaboración con varios clústers y empresas
De hecho, en el proyecto Techdual participan otras entidades como los clústeres de automoción de Cataluña (CIAC), de Aragón, (CAAR), de Galicia (CEAGA), de Castilla y León (FaCyl) y las empresas Mecanus Innovación, HCMF Inertim Research, Optare Solutions y CYP. Parte de la financiación viene de fondos del Ministerio de Industria.
Agfra, especializada en robótica, es la que se encarga de la ingeniería y el sistema de almacenamiento de hidrógeno para esta plataforma. Wonderbits, empresa tecnológica, es la que se encarga de los sistemas digitales, de inteligencia artificial y de telecomunicaciones que equipará este vehículo terrestre.
El proyecto Techdual tiene una intención doble, ya que en el desarrollo de esta plataforma militar también quiere encontrar aplicaciones y usos civilies que mejoren la movilidad. Además de esta línea de producción, AVIA está trabajando en el proyecto Mobintelligent, que abordó la optimización de la movilidad en la Mancomunitat del Túria, y el proyecto BATeCHAIN, para el desarrollo de un ecosistema de fabricación de baterías para el vehículo eléctrico basado en la sostenibilidad de materiales, la digitalización y la competitividad industrial.
