El Nissan Qashqai e-Power 2026 reduce el consumo a 4,4 l/100 km

Hay veces que las cifras son el mejor argumento: el Nissan Qashqai e-Power de tercera generación anuncia un consumo medio de 4,4 l/100 km, emisiones de 100 g/km de CO2 y una autonomía que supera los 1.200 kilómetros gracias a su depósito de 55 litros, con una potencia de nada menos que 205 CV. Pero si además esta ficha técnica se acompaña de más coherencia y suavidad en el manejo, hablamos de unas de las motorizaciones más interesantes que existen en la actualidad.

La clave técnica está en una nueva arquitectura “5 en 1” que integra en un único bloque el motor de gasolina, el generador, el motor eléctrico de tracción, el inversor y el reductor/multiplicador. Esta solución es más compacta y ligera, y según la marca mejora la rigidez del conjunto. En la práctica, eso apunta a un coche más eficiente y con mejor respuesta, además de un funcionamiento más refinado.

El planteamiento de esta tecnología no cambia en lo esencial, ya que el Qashqai e-Power sigue moviéndose exclusivamente con el motor eléctrico, mientras el bloque de gasolina actúa como generador para producir la energía que lo alimenta. Es decir, las ruedas nunca están conectadas al motor térmico. Ese motor es ahora un tricilíndrico 1.5 turbo de nuevo desarrollo, diseñado específicamente para este sistema y con una eficiencia térmica del 42%.

El motor eléctrico elevó su potencia en la última evolución hasta los 205 CV en modo Sport, 15 CV más que antes. Con ello, la aceleración de 0 a 100 km/h se reduce en 0,3 segundos y se queda en 7,6 segundos. Son cifras que, sobre el papel, refuerzan la sensación de mayor agilidad. Sin embargo, el avance más interesante no está solo en la potencia.

Hace un año, Neomotor pudo probar en exclusiva en Japón esta tecnología e-Power de tercera generación, antes de su llegada a Europa, y el cambio más evidente tenía que ver con el tacto. En las generaciones anteriores uno de los puntos más delicados era la desconexión entre el sonido del motor térmico y lo que ocurría bajo el acelerador. Ahora esa falta de sincronía prácticamente desaparece. El empuje y el ruido evolucionan de forma más acompasada, y eso en el día a día se traduce en una conducción mucho más natural. El sistema resulta más suave y progresivo, y el conjunto transmite mayor sensación de refinamiento.

También el aislamiento mejora. La reducción del ruido interior alcanza hasta 5,6 decibelios. Puede parecer una cifra discreta, pero si se tiene en cuenta que 3 decibelios equivalen a duplicar el sonido percibido, el avance es relevante en términos de confort.

Menos consumo y menos mantenimiento

El nuevo conjunto logra ese consumo anunciado de 4,4 l/100 km, con emisiones de 100 g/km en el caso del Qashqai. En uso real, esa combinación de eficiencia y depósito de 55 litros permite recorrer más de 1.200 kilómetros sin repostar, manteniendo la sensación de conducción eléctrica sin necesidad de enchufes.

Además, los intervalos de mantenimiento se amplían hasta los 20.000 kilómetros gracias, entre otros aspectos, al uso de lubricantes de baja viscosidad. Esto se traduce en menores costes de utilización a lo largo del tiempo.

Con esta tercera generación, Nissan busca situar su sistema en un punto en el que ya pueda identificarse y compararse sin complejos con un híbrido convencional tanto en eficiencia como en prestaciones, aunque sigue siendo una solución diferente, a medio camino entre un híbrido tradicional y un eléctrico puro.