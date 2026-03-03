Cómo ahorrar combustible si sube el precio de la gasolina por el conflicto en Irán

La escalada del conflicto entre Irán, EE.UU. e Israel ha disparado el riesgo de una interrupción del suministro de petróleo por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una ruta por la que pasa cerca del 20 % del crudo que se comercializa por vía marítima. Esa amenaza ha llevado a que el precio del petróleo suba con fuerza y, por tanto, también el coste en el repostaje de la gasolina y el diésel en las estaciones de servicio

Con la perspectiva de pagar más por cada litro, conviene tener en cuenta hábitos y técnicas de conducción que realmente ayuden a reducir el consumo de combustible. Aquí tienes los consejos más efectivos, explicados de forma clara para que los puedas aplicar ya mismo.

Conducción suave y anticipativa

Acelerar y frenar de forma constante y brusca dispara el consumo. Un manejo del vehículo más suave permite al motor trabajar con menor demanda de potencia y reduce el gasto de combustible. De igual modo, anticipar las señales, mirar más allá del vehículo que te precede y evitar aceleraciones y desaceleraciones innecesarias, puede suponer un ahorro considerable en cada trayecto.

Para horrar combustible hay que conducir suave y despacio / Pixabay

Mantener una velocidad constante y moderada

La resistencia aerodinámica crece con la velocidad, por tanto, cuanto más rápido vas, más gasolina consumes. En autopistas hay que ir a una velocidad estable y moderada. Esto puede mejorar significativamente la eficiencia de tu coche.

Cambios de marcha eficientes

Conducir en marchas altas a bajas revoluciones, sin forzar el motor, ayuda a que la combustión sea más económica, siempre y cuando no se lleve al extremo y llevemos el coche ‘ahogándose’.

Subir de marcha a tiempo, sin ‘matar’ el motor ni llevarlo al límite, reduce el consumo.

Evitar el ralentí

Dejar el motor en marcha en un atasco durante varios minutos consume un combustible innecesario Según los estudios, si vas a estar parado más de un minuto, lo aconsejable para ahorrar gasolina es apaga el motor.

Neumáticos bien inflados y cuidados

Llevar una presión inadecuada de los neumáticos aumenta la resistencia al rodar y, por tanto, el consumo. Por tanto, mantener la presión recomendada por el fabricante no solo es más seguro, sino que también más eleva la eficiencia. Revisa periódicamente la presión y la alineación de las ruedas para evitar gasto extra de combustible.

Reducir peso y resistencia al aire

Cualquier kilo extra en el coche y cualquier elemento que empeore la aerodinámica (barras de techo, cofres, equipamiento voluminoso, etc) obliga al motor a trabajar más, y por tanto a elevar el consumo de combustible.

Para ahorrar gasolina hay que evitar grandes cargas en el coche / Pixabay

Planificación de rutas

Evitar atascos y hacer kilómetros de más ayuda a gastar gastar menos combustible. Las apps de navegación que incorporan tráfico en tiempo real pueden ayudarte a elegir rutas más eficientes y, sobre todo, cuando se escoge esta configuración.

Mantenimiento regular

Un motor bien atendido, con los filtros de aire limpios y demás componentes en buen estado mejoran la eficiencia global. El mantenimiento al día no solo evita averías, también asegura que tu coche no esté consumiendo más combustible del necesario.

Un buen mantenimiento del coche es esencial para reducir los consumos / Pixabay

Uso responsable de la climatización

La climatización es de los factores que más puede variar más el consumo de combustible. A bajas velocidades puede ser más eficiente optar por la ventilación natural. Es decir, llevar las ventanillas bajadas en ciudad en el verano. Mientras que a velocidades más altas, el aire acondicionado es a menudo más eficiente que las ventanillas abiertas porque reduce la resistencia aerodinámica. Y tanto en verano como en invierno mantener una temperatura constante que ronde los 22 grados.

Apagar accesorios eléctricos innecesarios

Calefacción de asientos, luces de alto consumo o aparatos conectados al encendedor suponen una carga extra para el motor y, en consecuencia, más consumo de combustible. Usarlos con moderación también ayuda a contener el gasto total.

Combinando hábitos de conducción eficientes, buen mantenimiento del vehículo y una planificación inteligente de cada viaje, puedes reducir mucho el consumo de combustible y hacer frente así a la subida del precio de la gasolina por el conflicto de Irá y el cierre del estrecho de Ormuz, aunque es un consejo que se debe mantener en el tiempo para gastar menos y reducir las emisiones contaminantes.