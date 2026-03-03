¿Estás seguro de que arrancas bien el motor de tu coche?

El momento de arrancar un motor cuando está frío continúa siendo una fase especialmente sensible, incluso en los vehículos más modernos. La rutina diaria y las prisas llevan a muchos conductores a iniciar la marcha apenas segundos después de encender el coche. Sin embargo, desde el punto de vista mecánico, esa práctica repetida con frecuencia puede contribuir a un desgaste progresivo del propulsor.

Aunque la tecnología actual permite que la gestión electrónica ajuste el ralentí y la inyección de combustible de forma automática desde el primer instante, el motor sigue dependiendo de factores físicos inevitables. Tras varias horas apagado, el aceite se acumula en el cárter y las piezas internas quedan momentáneamente con menor protección. Es necesario un breve intervalo para que el lubricante vuelva a cubrir de manera uniforme todos los componentes.

No es un detalle menor, una parte considerable del desgaste total del motor ocurre precisamente en esos primeros segundos. Las tolerancias internas todavía no se han estabilizado térmicamente y el aceite, más denso en frío, circula con mayor dificultad por los conductos y puntos de fricción.

Presión y lubricación: claves en el arranque

En el instante en que se acciona el encendido, la bomba de aceite comienza a distribuir el lubricante por el circuito. Este debe alcanzar elementos esenciales como el cigüeñal, los árboles de levas, los cojinetes, los pistones y, en motores con sobrealimentación, el eje del turbo. Hasta que la presión no alcanza su nivel adecuado, las piezas móviles funcionan con una lubricación parcial.

Si se demanda potencia inmediatamente, el motor soporta esfuerzos adicionales sin estar plenamente protegido. Aunque el efecto no sea perceptible a corto plazo, el desgaste acumulado puede traducirse con los años en fallos como consumo excesivo de aceite, menor compresión o ruidos mecánicos.

Mecánico cambiando el aceite del motor de un coche / Freepik

Los turbocompresores requieren especial atención en esta etapa. Al trabajar a revoluciones extremadamente altas, dependen de un suministro constante de aceite para evitar fricciones directas en su eje. Una aceleración prematura puede afectar a su longevidad. De igual forma, sistemas como la distribución variable o los tensores hidráulicos necesitan una presión estable para operar con normalidad desde el inicio.

Por ello, dejar el motor funcionando al ralentí durante unos 20 o 30 segundos antes de iniciar la marcha permite que el aceite complete su recorrido y que el régimen se estabilice. No se trata de mantener el vehículo parado durante largos minutos, sino de concederle un breve tiempo de adaptación.

Conducción prudente hasta alcanzar temperatura

Los avances en lubricantes sintéticos de baja viscosidad han reducido el tiempo necesario para que el sistema alcance la presión correcta. Además, las unidades de control elevan ligeramente el ralentí en frío para acelerar la estabilización térmica y reducir emisiones. Aun así, el motor no alcanza su temperatura óptima hasta después de recorrer cierta distancia.

Durante esos primeros kilómetros es recomendable evitar aceleraciones bruscas y mantener un régimen moderado. Componentes como el bloque, la culata, la transmisión y el sistema de escape necesitan calentarse progresivamente para funcionar en condiciones ideales. En motores diésel, este proceso puede ser algo más lento debido a su mayor rendimiento térmico.

Cuadro de instrumentos de un coche / Pixabay

En conclusión, esperar medio minuto antes de comenzar a circular no supone un impacto apreciable en consumo o emisiones si se hace con moderación. Frente al coste potencial de averías derivadas de un desgaste anticipado, este pequeño gesto puede marcar una diferencia significativa en la vida útil del motor.