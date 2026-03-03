Más músculo para el BMW M2 con el M Performance Track Kit

Para aquellos que no se conforman con lo que ofrece el coche de serie y buscan algo más cuando pisan un circuito, BMW lanzará para el M2 el M Performance Track Kit, un conjunto de piezas desarrollado para exprimir las prestaciones del coche al máximo en track days sin renunciar a la homologación para carretera.

BMW M2 con el M Performance Track Kit / BMW

El kit, que llegará a partir de julio, incorpora un splitter delantero ajustable manualmente, desplegable para uso en circuito, que trabaja junto al difusor delantero. A eso se suman difusores en los pasos de rueda y una toma bajo el radiador de aceite. El conjunto busca incrementar la carga aerodinámica y añadir agarre en apoyos rápidos.

Detrás, el protagonismo se lo lleva un enorme alerón de cuello de cisne también ajustable manualmente, similar al empleado en los BMW M4 GT4 y BMW M4 GT3 de competición. Incluye un ‘Race Mode’ en el que el alerón se retrasa 50 milímetros para aumentar su eficacia aerodinámica. En ‘Street Mode’, retraído, cumple con el reglamento alemán de homologación, ya que no supera los límites del vehículo. Además, el ángulo de ataque puede variarse en dos posiciones para adaptar la carga sobre el eje trasero según el circuito, y el alerón integra una luz de freno.

Alerón de cueelo de cisne ajustable / BMW

Pero la puesta a punto no se queda en la carrocería. El M Performance Track Kit añade una suspensión roscada con amortiguación de rebote y compresión ajustable en 4 vías, copelas superiores regulables y un sistema de amortiguación específico para competición que también está homologado para su uso en carretera. La altura puede rebajarse hasta 20 milímetros delante y detrás, con reglaje continuo, lo que sobre el papel permite afinar el coche según preferencias y trazado.

BMW M2 con el M Performance Track Kit / BMW

BMW ha trabajado este desarrollo junto a sus especialistas de M y ha optimizado los componentes en el túnel de viento. El ajuste del chasis con el Track Kit ha corrido a cargo de Jörg Weidinger, piloto e ingeniero de pruebas de BMW M. La marca señala que todos los elementos interactúan de forma específica, especialmente cuando se combinan con neumáticos pensados para circuito.

Más ‘ruido’ para el BMW M2 CS

En paralelo, el BMW M2 CS suma como opción el nuevo sistema de escape M Performance, que realza el sonido del seis cilindros en línea de 530 CV con tecnología BMW M TwinPower Turbo. La configuración ofrece varios modos que ajustan el rendimiento del escape y generan, en todos los casos, un sonido mucho más deportivo.

Los embellecedores opcionales están fabricados en carbono y titanio, dos materiales habituales en la competición. En conjunto, el sistema de escape M Performance reduce 8 kilos el peso de sistema original.

Noticias relacionadas

Queda por ver cómo se traducen todas estas mejoras en sensaciones reales en pista y fuera de ella. No se ha facilitado este dato sobre precios, plazos de entrega concretos más allá de julio de 2026 para el kit, ni sobre su disponibilidad en mercados específicos.