La Audiencia Provincial de A Coruña sienta un precedente al condenar a la gestora de la AP-9

Los conductores no deberían pagar el mismo peaje por recorrer una autopista si hay obras que afecten a la fluidez del tráfico. Este es el razonamiento que ha llevado a la Audiencia Provincial de A Coruña a condenar a Audasa, gestora de la AP-9, ha devolver parte del importe pagado por los usuarios entre 2015 y 2018. Eso sí, el fallo no es firma, ya que todavía podría ser recurrido por Audasa ante el Tribunal Supremo.

En este periodo de tiempo, la AP-9, que vertebra Galicia, sufrió obras importantes para la ampliación del puente de Rande y para los accesos a O Morrazo y Teis. Durante los trabajos de mejora de la infraestrcutura se produjeron numerosos atascos, retrasos e incidencias que llegaron a ser graves, tal y como se explica en el comunicado del Poder Judicial. Esta situación llevo a los usuarios, tanto particulares como profesionales, elevaran quejas y llegaran incluso a demandar a Audasa.

La mitad del peaje

La gestora de la AP-9 no tomó ningún tipo de medida, ni cambió su conducta frente a esta situación, ni informó debidamente a los usuarios de los problemas que acarrearían las obras. Como la resolución de la Audiencia indica, "no trató ni siquiera entonces de corregir la situación existente, ni rebajó el precio del peaje ante esa merma en el servicio, compensando a los usuarios por la defectuosa prestación que éstos iban a tener que soportar".

Así las cosas, la Audiencia Provincial de A Coruña ha dictaminado que Audasa deberá devolver la mitad del precio del peaje pagado por los demandantes, pero no en general. La devolución se hará en concepto de los días en los que, según la DGT, el nivel del tráfico estuviera catalogado como negro, rojo o amarillo, es decir, en los días en los que las obras afectaron a la fluidez del tráfico y Audasa no informó debidamente a los usuarios.

Y es que, si bien los demandantes alegan que la mera existencia de obras en la autopista es motivo válido para bajar el precio del peaje, la Audiencia Provincial no está de acuerdo. El comunicado del Poder Judicial explica que el incumplimiento contractual por parte de Audasa se produjo cuando las obras afectaron a la fluidez y prestaciones propias de la autopista y ni siquiera se informó de ello para que los conductores pudieran optar por recorrer vías alternativas.

Incumplimiento contractual

Esto por esto que la resolución concluye que "no es admisible que la contraprestación del usuario sea la misma que cuando el servicio se presta en condiciones de normalidad y que no se informe, con la debida antelación, sobre la repercusión efectiva de las obras en la circulación". Además, recalca que, cobrar todo el importe del peaje, "cuando el servicio era deficiente, incluso en ocasiones caótico, con largas retenciones de vehículos", afecta al equilibrio en el contrato, ya que además que el usuario está cumpliendo con el 100% de su obligación (económica, en este caso) sin recibir en términos iguales el servicio debido.