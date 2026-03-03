Coches
Estos son los 10 coches más vendidos en febrero de 2026 en España
Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles en el segundo mes del año
Las ventas de turismos siguen manteniendo un buen ritmo en este inicio de año. En el mes de febrero se registran 97.082 nuevas unidades, que supone un crecimiento del 7,5% respecto al mismo del año pasado. Un aumento que podría ser mayor alcanzando hasta un 13,5% más, si se descontasen las 4.800 unidades adicionales del año pasado propiciadas por el efecto DANA. En el total del año, ya se suman 170.186 unidades, que supone un 4,6% más durante estos dos primeros meses.
En el segundo mes del año, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Renault y Volkswagen. Así, los 10 coches más vendidos durante este mes han sido los siguientes:
1.Seat Ibiza
En el mes de febrero, el vehículo más vendido fue el Seat Ibiza, con 2.601 matriculaciones.
2.Dacia Sandero
En segundo lugar durante el mes de febrero se encuentra el Dacia Sandero, con 2.591 matriculaciones.
3.Toyota C-HR
Cerrando el podio se encuentra el Toyota C-HR, con 2.439 matriculaciones.
4.Renault Clio
El Renault Clio, en cuarto lugar, tuvo 2.089 matriculaciones.
5.Toyota Yaris Cross
En la quinta plaza, el Toyota Yaris Cross tuvo 2.046 matriculaciones.
6.Renault Captur
En el sexto lugar, el Renault Captur, con 1.970 matriculaciones.
7.Peugeot 208
En el séptimo lugar, el Peugeot 208 obtuvo 1.878 matriculaciones.
8.Nissan Qashqai
El Nissan Qashqai, con 1.768 matriculaciones, ocupa la octava plaza.
9.Toyota Corolla
En el noveno lugar, el Toyota Corolla tuvo 1.713 matriculaciones.
10.MG ZS
Por último, cerrando el ranking, el MG ZS tuvo 1.694 matriculaciones.
Vehículos eléctricos
En cuanto a los coches eléctricos, los 3 más vendidos en febrero fueron:
- Tesla Model 3
- BYD Dolphin Surf
- Tesla Model Y
Híbridos enchufables
En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 3 más vendidos en febrero fueron los siguientes:
- BYD Atto 2
- Toyota C-HR
- Ford Kuga
Híbridos no enchufables
En el apartado de híbridos no enchufables (HEV), los 3 más vendidos en febrero fueron los siguientes:
- Toyota Yaris Cross
- Nissan Qashqai
- Toyota Corolla
