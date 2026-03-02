El Tesla Model Y amplía su habitabilidad hasta las 7 plazas

Tesla amplía la oferta del Model Y en España con una versión de 7 plazas, que ya disponible bajo pedido por 55.490 euros. Esta variante se asocia exclusivamente al acabado Premium ‘long range’ y tracción integral, que homologa hasta 600 km de autonomía WLTP.

Esto significa que el SUV eléctrico más versátil de la marca suma una tercera fila para quienes necesitan llevar a más gente sin renunciar a la autonomía más alta de la gama. Es decir, una propuesta para familias que quieren espacio extra de forma puntual, pero sin dar el salto a un vehículo de mayor tamaño.

Tesla Model Y de 7 plazas / Tesla

La tercera fila integra dos asientos abatibles que, cuando no se utilizan, se pliegan para recuperar capacidad de carga. El acceso a las mismas se ofrece se con un botón situado en el respaldo de los asientos laterales de la segunda fila: al pulsarlo, la fila se desliza hacia delante y se abate para facilitar la entrada y la salida.

El Tesla Model Y de 7 plazas declara hasta 2.094 litros de volumen de carga, si bien con las siete plazas ocupadas, se reduce a unos ya generosos 381 litros detrás de la tercera fila, y 116 litros adicionales bajo el capó delantero. La marca asegura que caben dos maletas de mano en la parte trasera y dos bolsas grandes en el maletero delantero.

Si se abate la tercera fila, el espacio disponible asciende a 894 litros, una cifra pensada para carritos infantiles, patinetes o equipaje voluminoso. Sobre el papel, esta modularidad busca que no haya que elegir entre carga o habitabilidad, algo que marca la diferencia para muchas familias.

Tesla Model Y de 7 plazas / Tesla

Como ya decíamos, esta variante se apoya en el acabado Premium de gran autonomía y tracción integral, que ya incorporaba una puesta a punto específica y un enfoque más cuidado en materiales y ambiente interior. La iluminación ambiental envolvente y los acabados suaves al tacto forman parte de esa atmósfera más refinada.

En la primera fila destaca la pantalla táctil de 16 pulgadas, desde la que se gestionan casi todas las funciones del vehículo a través del software propio de Tesla. Los asientos delanteros cuentan con ventilación y calefacción, y se sincronizan con el sistema de climatización.

En la segunda fila hay una pantalla táctil de 8 pulgadas que permite acceder a entretenimiento y controlar funciones del habitáculo. Además, admite conexión Bluetooth para emparejar auriculares individuales, una solución pensada para viajes largos con niños. En la tercera fila, los pasajeros disponen de dos puertos USB-C y espacio para la cabeza bajo la luneta trasera.

Interior del Tesla Model Y Premium / Tesla

El conjunto se completa con cristales acústicos en todo el vehículo, suspensión y puesta a punto específicas, techo panorámico de cristal y un sistema de audio con 15 altavoces y subwoofer. Todo ello busca una experiencia más silenciosa y confortable para todos los ocupantes.

Precio y llegada al mercado

El Tesla Model Y Premium de gran autonomía y tracción integral con 7 plazas ya se puede configurar en España desde 55.490 euros. Incluye de serie Autopilot y está preparado para Full Self-Driving (Supervised), que se habilitará de forma remota en los vehículos correspondientes cuando lo aprueben los reguladores locales.

Fabricado en la Gigafactory de Berlín-Brandenburgo para el mercado europeo, las primeras entregas están previstas a partir de abril de 2026. Para quien no necesite la tercera fila, el Tesla Model Y arranca en España desde 39.990 euros, dentro de una gama que en los últimos meses ha ido ampliando opciones para cubrir más perfiles de usuario.