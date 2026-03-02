Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránOriente PróximoÓscar PuenteBorrasca ReginaJeanetteChemsexEstado de vuelosZapateroEmbalse FoixNick HornbyRosalía
instagramlinkedin

El Suzuki e Vitara ya tiene precio en España: 28.675 euros con ayudas y descuentos

El primer eléctrico de Suzuki llegará en primavera con cinco versiones, ayudas incluidas y opción de tracción 4x4 ALLGRIP-e

Suzuki e Vitara

Suzuki e Vitara / Suzuki

Edgar Vivó

Edgar Vivó

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Suzuki acaba de desvelar los precios del nuevo e Vitara para España, partiendo desde los 28.675 euros con ayudas y descuentos incluidos, y llegará a los concesionarios en primavera. Desde su lanzamiento, la

La gama está formada por cinco versiones y combina dos baterías, dos acabados y tracción delantera o total. El escalón de acceso es el e Vitara S2 49KW, mientras que en la parte alta se sitúa el e Vitara S3 61KW 4WD, que alcanza los 38.975 euros en su precio final. Todas las versiones desfrutan de 3.375 euros de ayudas del Programa Auto +.

Si miramos el detalle, los precios finales quedan así:

  • Suzuki e Vitara S2 144 CV por 28.675 euros
  • Suzuki e Vitara S2 174 CV por 33.175 euros
  • Suzuki e Vitara S2 174 CV 4WD por 36.175 euros
  • Suzuki e Vitara S3 174 CV por 35.975 euros
  • Suzuki e Vitara S3 174 CV 4WD por 38.975 euros.

La diferencia entre versiones no solo está en la batería o la tracción, también en el nivel de equipamiento, aunque no se ha facilitado el detalle completo de cada acabado.

Interior del Suzuki e Vitara

Interior del Suzuki e Vitara / Suzuki

El Suzuki e Vitara eléctrico se construye sobre una plataforma específica para este tipo de modelos, denominada HEARTECT-e, y se presenta como un SUV compacto de 4.275 mm de largo, 1.800 mm de ancho y 1.635 mm de alto, con 2.700 mm de distancia entre ejes, lo que se traduce en un tamaño contenido por fuera y un gran espacio interior.

En la versión 4x2, el sistema eAxle integra motor e inversor y se asocia a baterías de litio ferro-fosfato de 49 kWh o 61 kWh. Con la batería pequeña desarrolla 144 CV y 193 Nm de par máximo, mientras que con la de 61 kWh sube a 174 CV y mantiene los 193 Nm. Son cifras que buscan un equilibrio entre prestaciones y eficiencia, aunque no se han comunicado datos de autonomía ni de consumo.

La variante ALLGRIP-e 4WD añade un segundo sistema eAxle en el eje trasero. En este caso, la potencia combinada es de 184 CV y el par máximo conjunto alcanza 307 Nm. Es la interpretación eléctrica de la tradición 4x4 de Suzuki y, sobre el papel, debería aportar un plus de motricidad en firmes complicados o en condiciones adversas.

Suzuki e Vitara

Suzuki e Vitara / Suzuki

En el apartado estético, el e Vitara apuesta por una línea robusta que mezcla rasgos tecnológicos con guiños aventureros. La gama de colores incluye seis tonos principales, entre ellos Verde Tierra Perlado Metalizado, Blanco Arctic Perlado o Azul Celestial Perlado Metalizado. Las cuatro primeras tonalidades y el Rojo Opulent pueden combinarse con techo negro en las versiones S3, lo que permite un acabado bitono. En el interior se puede elegir entre un ambiente negro o negro con inserciones en marrón.

Noticias relacionadas

El Suzuki e Vitara 2026 empezará a venderse en primavera, aunque no se ha concretado una fecha exacta de llegada a los concesionarios. Tampoco se han facilitado datos como la autonomía homologada, los tiempos de carga o la capacidad del maletero, aspectos clave para medir sus prestaciones reales en el día a día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  2. Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
  3. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  4. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  5. Barcelona subvenciona con 600 euros la compra de un ciclomotor eléctrico al desguazar uno de combustión
  6. Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
  7. Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante
  8. Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado

La antigua pasión entre hombres neandertales y mujeres humanas dejó una huella profunda en el ADN moderno

La antigua pasión entre hombres neandertales y mujeres humanas dejó una huella profunda en el ADN moderno

El Suzuki e Vitara ya tiene precio en España: 28.675 euros con ayudas y descuentos

El Suzuki e Vitara ya tiene precio en España: 28.675 euros con ayudas y descuentos

Grecia envía fragatas y cazas a Chipre tras el ataque de un dron iraní a base británica

La oposición carga contra el presupuesto de Agricultura para 2026 porque lo ve "insuficiente" para sacar al sector de su grave crisis

La oposición carga contra el presupuesto de Agricultura para 2026 porque lo ve "insuficiente" para sacar al sector de su grave crisis

Murtra pide en el Mobile a Bruselas cambiar ya las reglas para acelerar fusiones entre telecos: “Déjennos consolidar el mercado y ser felices”

Murtra pide en el Mobile a Bruselas cambiar ya las reglas para acelerar fusiones entre telecos: “Déjennos consolidar el mercado y ser felices”

El Zaragoza destituye al entrenador Rubén Sellés y al director deportivo Txema Indias

El Zaragoza destituye al entrenador Rubén Sellés y al director deportivo Txema Indias

DIRECTO GUERRA DE IRÁN | Reino Unido descarta sumarse a la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

DIRECTO GUERRA DE IRÁN | Reino Unido descarta sumarse a la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

La R3 seguirá sin servicio entre Ripoll y Puigcerdà al menos hasta finales de abril

La R3 seguirá sin servicio entre Ripoll y Puigcerdà al menos hasta finales de abril