El Suzuki e Vitara ya tiene precio en España: 28.675 euros con ayudas y descuentos

Suzuki acaba de desvelar los precios del nuevo e Vitara para España, partiendo desde los 28.675 euros con ayudas y descuentos incluidos, y llegará a los concesionarios en primavera. Desde su lanzamiento, la

La gama está formada por cinco versiones y combina dos baterías, dos acabados y tracción delantera o total. El escalón de acceso es el e Vitara S2 49KW, mientras que en la parte alta se sitúa el e Vitara S3 61KW 4WD, que alcanza los 38.975 euros en su precio final. Todas las versiones desfrutan de 3.375 euros de ayudas del Programa Auto +.

Si miramos el detalle, los precios finales quedan así:

Suzuki e Vitara S2 144 CV por 28.675 euros

Suzuki e Vitara S2 174 CV por 33.175 euros

Suzuki e Vitara S2 174 CV 4WD por 36.175 euros

Suzuki e Vitara S3 174 CV por 35.975 euros

Suzuki e Vitara S3 174 CV 4WD por 38.975 euros.

La diferencia entre versiones no solo está en la batería o la tracción, también en el nivel de equipamiento, aunque no se ha facilitado el detalle completo de cada acabado.

Interior del Suzuki e Vitara / Suzuki

El Suzuki e Vitara eléctrico se construye sobre una plataforma específica para este tipo de modelos, denominada HEARTECT-e, y se presenta como un SUV compacto de 4.275 mm de largo, 1.800 mm de ancho y 1.635 mm de alto, con 2.700 mm de distancia entre ejes, lo que se traduce en un tamaño contenido por fuera y un gran espacio interior.

En la versión 4x2, el sistema eAxle integra motor e inversor y se asocia a baterías de litio ferro-fosfato de 49 kWh o 61 kWh. Con la batería pequeña desarrolla 144 CV y 193 Nm de par máximo, mientras que con la de 61 kWh sube a 174 CV y mantiene los 193 Nm. Son cifras que buscan un equilibrio entre prestaciones y eficiencia, aunque no se han comunicado datos de autonomía ni de consumo.

La variante ALLGRIP-e 4WD añade un segundo sistema eAxle en el eje trasero. En este caso, la potencia combinada es de 184 CV y el par máximo conjunto alcanza 307 Nm. Es la interpretación eléctrica de la tradición 4x4 de Suzuki y, sobre el papel, debería aportar un plus de motricidad en firmes complicados o en condiciones adversas.

Suzuki e Vitara / Suzuki

En el apartado estético, el e Vitara apuesta por una línea robusta que mezcla rasgos tecnológicos con guiños aventureros. La gama de colores incluye seis tonos principales, entre ellos Verde Tierra Perlado Metalizado, Blanco Arctic Perlado o Azul Celestial Perlado Metalizado. Las cuatro primeras tonalidades y el Rojo Opulent pueden combinarse con techo negro en las versiones S3, lo que permite un acabado bitono. En el interior se puede elegir entre un ambiente negro o negro con inserciones en marrón.

El Suzuki e Vitara 2026 empezará a venderse en primavera, aunque no se ha concretado una fecha exacta de llegada a los concesionarios. Tampoco se han facilitado datos como la autonomía homologada, los tiempos de carga o la capacidad del maletero, aspectos clave para medir sus prestaciones reales en el día a día.