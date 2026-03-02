Novedad
El Skoda Superb estrena una versión híbrida enchufable con 272 CV
Esta nueva variante estará reservada a los acabados más altos de la gama, como Sportline y Laurin & Klement
El Skoda Superb amplía su oferta híbrida enchufable con una versión de 272 CV de potencia. Eso lo coloca como el modelo con motor de combustión más potente que ofrece la marca.
La nueva versión combina un motor de gasolina 1.5 TSI de 177 CV con un propulsor eléctrico de 85 kW y una batería de 25,7 kWh. El resultado son esos 272 CV y un par máximo de 400 Nm, 50 Nm más que en la variante híbrida enchufable de 204 CV.
El nuevo Skoda Superb Hatch iV acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 225 km/h. Además, eleva la capacidad de remolque hasta los 2.000 kg. Son datos que, más allá de los números, aportan una mejora en la respuesta en marcha y a una mayor versatilidad para quien necesite algo más que desplazamientos cotidianos en modo eléctrico.
La batería de alto voltaje mantiene su capacidad de 25,7 kWh y no hay cambios en la potencia de carga, que se sitúa en hasta 11 kW en corriente alterna y hasta 50 kW en corriente continua. El tiempo de carga del 10 al 80% se queda en aproximadamente 26 minutos. Es decir, el salto está en el rendimiento, no en la base eléctrica del sistema.
Una mayor potencia requiere una capacidad de frenada superior, por lo que en el eje trasero monta ahora discos ventilados de 310 mm de diámetro y 22 mm de grosor, frente a los 300 x 12 mm del híbrido de menor potencia. También se modifica la refrigeración de los frenos delanteros. En lugar del sistema anterior, se introduce un canal de flujo de aire situado bajo el parachoques que dirige el aire de forma más directa hacia los frenos.
En la gama, el híbrido enchufable de 204 CV sigue disponible en el Superb Combi y en el Superb Hatch con acabado Selection. Sin embargo, en los niveles Sportline y Laurin & Klement del Hatch solo se ofrecerá a partir de ahora esta nueva variante de 272 CV.
Skoda anunció esta nueva versión el 27 de febrero de 2026, pero todavía no se ha facilitado este datos sobre precios, autonomía eléctrica ni fecha concreta de llegada a los distintos mercados. Tampoco se detallan posibles cambios en equipamiento más allá de los asociados al sistema de propulsión y frenos.
