Guerra IránOriente PróximoÓscar PuenteBorrasca ReginaClaudeChemsexEstado de vuelosZapateroEmbalse FoixJuan del ValRosalía
El sector de la moto y los vehículos ligeros registra un mes histórico en febrero

Las motos crecen un 21,6%, con un fuerte avance de la motocicleta,mientras que los microcoches y las microvans se disparan un 95,6%

El sector de la moto y los vehículos ligeros registra un mes histórico en febrero / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
La categoría L ha registrado 18.987 matriculaciones en febrero, lo que supone un crecimiento del 22,1% respecto al mismo periodo del año anterior. La comparación con febrero de 2025 se ha visto afectada por el cambio de etapa Euro5+ que se produjo el año pasado, lo que explica parte del fuerte incremento porcentual. No obstante, atendiendo a la serie histórica, este mes de febrero ha sido el mejor desde 2008.

Estos datos muestran que los ciudadanos siguen valorando mucho las ventajas de la moto y los vehículos ligeros en la movilidad urbana, tanto en términos de reducción congestión, como de precio y eficiencia ambiental

Motos

El mercado del ciclomotor se mantuvo relativamente estable, con un ligero crecimiento del 1,6%. Los scooters crecieron un 4,7%, apoyados en la buena evolución de sus principales subsegmentos urbanos. La motocicleta fue la categoría con mayor incremento, con un avance del 45,9%, impulsado por la fuerte demanda en modelos de carretera, especialmente trail (112,1%), y por el gran comportamiento del segmento de campo (122,1%).

En scooters, la cilindrada baja (hasta 125 cc) creció un 5,9%, mientras que la cilindrada media‑alta (>125 cc) registró un comportamiento, también positivo, del 6,5%. En el caso de la motocicleta, la cilindrada media (125–750 cc) fue la que se anotó los mayores incrementos (54,9%), seguida de la cilindrada alta (>750 cc), que también cerró el mes con una subida clara: 44,3%. La de hasta 125 cc avanzó un 26,7%.

Otros vehículos ligeros

El comportamiento del resto de vehículos ligeros fue desigual. El triciclo cerró febrero con una caída del 12,7%. En contraste, los microcoches y microvans registraron uno de los mayores incrementos del mes, con un alza del 95,6%. También el segmento de utility & powersport creció con fuerza, con un aumento del 24,9%.

Canales de venta

El canal particular avanzó un 22,7% y sigue concentrando la mayor parte del volumen del sector. El canal empresa aumentó un 24,7%, reforzando su peso en la renovación de flotas y en usos profesionales. En sentido contrario, el canal RAB registró un descenso del 27,1%.

Por regiones

Castilla y León (58,5%), Navarra (50%) y Murcia (41,9%) registraron los crecimientos más elevados del mes. Cataluña (37,6%) y Andalucía (26,4%) combinaron alto volumen de ventas con crecimientos destacados.

En el plano provincial, cabe resaltar que en la provincia de Valencia el mercado retrocedió un 20,2%, un comportamiento condicionado por los efectos de las ayudas asociadas a la DANA del año pasado.

Vehículo eléctrico

En cuanto al sector eléctrico, se matricularon 755 unidades, un 7,1% más que hace un año, en una evolución moderada y con diferencias entre canales. En conjunto, el mercado crece, pero a un ritmo inferior al del resto de la categoría L.

