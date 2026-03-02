El Opel Astra gana en febrero y arranca la votación de marzo con Kia EV5, Lepas L8 y Renault 4

El Opel Astra se ha convertido en el ganador de la votación de febrero del Premio Coche del Año de los Lectores. El compacto alemán logró imponerse a dos pesos pesados como el Lexus ES y el Toyota RAV4, consolidando su posición como una de las propuestas más equilibradas del segmento.

Votación Premio Coche del Año de los Lectores: Marzo

El Astra ha convencido por su combinación de diseño renovado, una fuerte apuesta por la iluminación avanzada y una gama de mecánicas electrificadas que abarca desde soluciones híbridas hasta versiones 100 % eléctricas. La variante eléctrica ofrece hasta 454 kilómetros de autonomía WLTP, reforzando su papel dentro de la estrategia de electrificación de la marca.

A ello se suma un interior que apuesta por la eficiencia de recursos, con materiales reciclados en los asientos y soluciones ergonómicas como la tecnología Intelli-Seat, además de un equipamiento tecnológico que sitúa al modelo en una posición muy competitiva dentro del segmento compacto.

Con esta victoria, el Opel Astra suma su nombre al palmarés mensual de la edición 2026 y toma el relevo del Ebro S900 como segundo ganador del año.

Vota tu favorito de marzo

Kia EV5, Lepas L8 y Renault 4 se disputan ahora el voto del público este mes.

Kia EV5

El Kia EV5 entra en la votación de marzo como una de las propuestas eléctricas más equilibradas del mercado. Este SUV del segmento C mide 4,61 metros y apuesta claramente por el confort y la habitabilidad como principales argumentos.

El KIa EV5 entra en la votación de marzo del Premio Coche del Año de los Lectores / CHRISTIAN COLMENERO

En su versión Long Range 2WD desarrolla 217 CV y homologa hasta 530 kilómetros de autonomía WLTP en el acabado base. Destaca por su calidad de rodadura, su enfoque familiar y un maletero de 566 litros, ampliables hasta 1.650 litros con los asientos abatidos, además de un compartimento delantero adicional. Admite carga en corriente continua de hasta 150 kW y en alterna de 11 kW, incorporando también función V2L de carga bidireccional. Su planteamiento no es deportivo, sino equilibrado, pensado para viajar con comodidad y serenidad.

Lepas L8

El Lepas L8 supone el desembarco en España de una nueva marca bajo el paraguas del grupo Chery. Se trata de un SUV híbrido enchufable que roza el segmento D por dimensiones, con 4,688 metros de longitud y una batalla de 2,8 metros que se traduce en unas plazas traseras especialmente amplias.

El Lepas L8 entra en la votación de marzo del Premio Coche del Año de los Lectores / Lepas

Su sistema híbrido enchufable combina un motor 1.5 turbo con un sistema eléctrico para entregar en conjunto 205 kW (alrededor de 280 CV) y un par de 365 Nm. La autonomía eléctrica superará los 100 kilómetros según datos de la marca, mientras que la autonomía total anunciada supera los 1.300 kilómetros.

El enfoque del modelo gira en torno al confort de marcha, el silencio de funcionamiento y un interior de elevada calidad percibida, con una pantalla vertical de gran tamaño y numerosos asistentes a la conducción.

Renault 4

El Renault 4 E-Tech regresa en clave eléctrica reinterpretando el espíritu del modelo original con una propuesta moderna y versátil. Mide 4,14 metros de longitud y ofrece una altura libre al suelo de 18,1 centímetros, reforzando su carácter práctico.

El Renault 4 entra en la votación de marzo del Premio Coche del Año de los Lectores / Renault

Está disponible con motores de 120 y 150 CV asociados a baterías de 40 kWh y 52 kWh, que permiten autonomías de hasta 308 y 408 kilómetros WLTP respectivamente. Admite carga rápida de hasta 100 kW en corriente continua y es compatible con tecnología V2L.

Con un maletero de 420 litros, un plano de carga bajo y el sistema OpenR Link con Google integrado, el nuevo Renault 4 combina diseño retrofuturista, conectividad avanzada y un amplio paquete de ADAS, posicionándose como una de las reinterpretaciones eléctricas más atractivas del momento.

Noticias relacionadas

Tres enfoques distintos —SUV eléctrico familiar, SUV híbrido enchufable de nueva marca y compacto eléctrico de inspiración histórica— protagonizan ahora la votación de marzo del Premio Coche del Año de los Lectores. La decisión vuelve a estar en manos del público.