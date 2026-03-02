En este país se hizo el récord de conducción de un camión eléctrico: 1.000 kilómetros en 24 horas

El sector del transporte pesado acaba de recibir una sacudida de realidad desde las carreteras suizas. Un camionero ha logrado un hito que desafía los prejuicios sobre la movilidad eléctrica: recorrer 1.007 km en tan solo 24 horas. Lo más relevante no es la cifra en sí, sino el contexto: se logró dentro de una operativa logística real, moviendo mercancía en rutas habituales y bajo las exigencias del día a día.

Este logro es fruto de la alianza entre Renault Trucks y Hugelshofer Logistik AG, una compañía que ya gestiona 80 camiones eléctricos de una flota de 220. El éxito es rotundo: una de sus unidades eléctricas ya ha devorado 200.000 kilómetros en apenas 13 meses, demostrando que el camión eléctrico no solo es viable, sino que puede trabajar más duro que sus homólogos diésel.

La estrategia: Eficiencia en movimiento

El vehículo del récord, un Renault Trucks E-Tech T, tiene una autonomía nominal de 300 km. Sin embargo, en Hugelshofer logran duplicar esa cifra diariamente (superando los 600 km por jornada) gracias a una ejecución milimétrica:

Turnos dobles: Dos conductores se relevan para mantener el camión activo.

Dos conductores se relevan para mantener el camión activo. Cargas de oportunidad: Recargas rápidas durante las pausas obligatorias de descanso.

Recargas rápidas durante las pausas obligatorias de descanso. Carga nocturna: Reposición total de energía en base mientras el vehículo pernocta.

"Lo decisivo es integrar el camión en la operativa diaria y ajustar rutas y estrategia de recarga para maximizar el tiempo de funcionamiento", afirma Martin Lörtscher, CEO de la logística.

Una "gasolinera" eléctrica propia

El rendimiento es inseparable de la infraestructura. En su base de Frauenfeld, la empresa cuenta con 30 puntos de carga rápida de hasta 480 kW, alimentados en parte por una planta fotovoltaica que genera 1,2 millones de kWh anuales.

Al realizar el 95% de las recargas en sus propias instalaciones, Hugelshofer no solo asegura la disponibilidad, sino que optimiza costes. El resultado financiero es imbatible: un coste de explotación un 30% inferior al diésel, gracias a la eficiencia energética y a las exenciones fiscales suizas para vehículos de cero emisiones.

Suiza: El espejo donde debe mirarse Europa

Mientras la media europea de electrificación en camiones pesados apenas roza el 1,9%, Suiza ya ha alcanzado un 14,7%. El país se ha convertido en un laboratorio real gracias a planes de inversión de 20 millones de francos en infraestructura para el periodo 2026-2030.

Como bien sostiene Alexander Vlaskamp, CEO de MAN, la infraestructura es el "interruptor" de esta transición. Cuando la tecnología del vehículo, el apoyo gubernamental y la estrategia empresarial convergen, los números salen. El récord de los 1.000 km no es una excepción, sino el aviso de que el futuro del transporte pesado ya está aquí.