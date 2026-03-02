Los castellonenses José Manuel Pérez Aicart y Javier Herrera (Hyundai Inster), se alzaron con el primer puesto de la FIA ecoRallye Cup al imponerse a los checos Michal Zdarsky y Jakub Nabelek (Hyundai Kona) que fueron segundos. El podio lo completó la pareja formada por el sanmarinés Guido Guerrini y el polaco Artur Prusak (Kia e-Niro).

El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana 2026 pone punto y final a su decimotercera edición / JUANJO AVINO

En la categoría de eléctricos del Campeonato de España de Energías Alternativas-RACE, los protagonistas fueron de nuevo Aicart y Herrera, seguidos de los portugueses Eduardo Carpinteiro y José Carlos Mendes (Kia EV4) y de Eneko Conde y Carlos Sergnese (Kia EV6 GT), que completaron este primer podio de la temporada del certamen nacional.

Entre los híbridos enchufables fue el equipo de José Antonio Luján y Carles Sasplugas (Jaecoo 7 SHS), el que se alzó con la victoria. La segunda posición recayó en manos de Laura Aparicio y Jorge Garcés (Toyota RAV4 Plug-in), y finalmente la pareja formada por Ángel Santos y David Sánchez (Toyota RAV4 Plug-in) fue tercera.

En lo que se refiere a los híbridos, el podio estuvo protagonizado por Luis Climent y Óscar Ferreira (Renault Clio Hybrid E-Tech) en primera posición por delante de Jorge Enrique Prado y Jesús Valenzuela (Toyota Aygo X Cross Hybrid). El trío ganador lo cerró en tercera posición Nicolás Abella y Alberto Martínez (Toyota Aygo X Cross Hybrid).

Por su parte, Luis Climent recibió un galardón que le distingue como leyenda tras su larga trayectoria profesional y por ser uno de los participantes más fieles de la prueba, al haber participado en todas las ediciones desde el inicio de la competición castellonense.

Este año como novedad, también se ha entregado el Trofeo Repsol que se lo llevó Michal Zdarsky y Jakub Nabelek por ser los mejores en el tramo de regularidad que recibe el nombre del patrocinador principal. El Trofeo MAHLE que premia al mejor regularista en el TR+ que se disputó la tarde del sábado, recayó en la categoría de eléctricos en Eduardo Carpinteiro y José Carlos Mendes, en híbridos enchufables los ganadores fueron Laura Aparicio y Jorge Garcés, y Luis Climent y Óscar Ferreiro hicieron lo propio en híbridos.

La cita castellonense también ha sido la competición que ha inaugurado la nueva edición de la Copa Kobe ECO. El primer equipo clasificado fue el formado por Jorge Enrique Prado y Jesús Valenzuela, Nicolás Abella y David Martínez fueron segundos, y finalmente, Raquel Muñoz y Manuel Soler quedaron terceros.

El viernes por la tarde, se celebró en la Plaza Mayor de Castellón la Ceremonia de Presentación de esta decimotercera edición. Los casi 50 equipos inscritos fueron llegando al popular enclave castellonense donde expusieron sus coches para que todos los ciudadanos pudieran conocer de primera mano los modelos que tomaron parte de esta competición de eficiencia.