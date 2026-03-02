Geely Auto ya está en España: empezará a vender el Geely E5 y el Starray EM-i

Geely Auto, parte del Zhejiang Geely Holding Group, ha confirmado que se encuentra en pleno desembarco en el mercado español y que ya ha empezado a fimar los acuerdos correspondientes con los concesionarios para poder empezar a vender sus coches, que llegan para tensar aún más la oferta de automóviles.

Un eléctrico y un PHEV

El primer modelo que llega es el Geely E5, un SUV eléctrico de tamaño medio con 4,61 metros de largo. Desarrolla una potencia de 160 kW (218 CV) y ofrece una autonomía máxima de hasta 475 kilómetros (WLTP) gracias a la batería Short Blade Battery, desarrollada por Geely y disponible en dos capacidades, 60,22 kWh y 68,79 kWh. Está diseñada para combinar alta densidad energética, durabilidad y seguridad. Su capacidad de carga rápida permite recuperar del 30 al 80% de la batería en solo 20 minutos.

Geely Starray EM-i / Geely Auto

El Geely Starray EM-i es el modelo híbrido enchufable impulsado por la tecnología híbrida EM-i de Geely Auto y mide 4,74 metros de largo. Tiene una potencia combinada de 262 CV gracias a un motor de combustión de alta eficiencia desarrollado por Horse Powertrain, la joint venture entre Geely Group y Renault Group con sede en España, junto a un motor eléctrico de 160 kW. Suma dos opciones de batería, de 18,4 kWh y 29,8 kWh, llegando a alcanzar una autonomía total de 943 kilómetros (WLTP). Se habló en un primer momento de 83 kilómetros de autonomía eléctrica, por confirmar.

Tecnología y buen valor-precio

Ambos modelos han sido desarrollados sobre la base de Geely Auto Technology, que combina ingeniería avanzada y soluciones inteligentes de electrificación. Igualmente, tanto el Geely E5 como el Starray EM-i ofrecen completos niveles de equipamiento, conectividad avanzada y sistemas de asistencia a la conducción. No obstante, habrá que esperar para conocer más detalles de ambos coches.

Geely E5 / Geely Auto

Con estos dos primeros modelos que llegarán a España, Geely Auto quiere sentar las bases de su visión sobre la movilidad moderna: sostenible, tecnológicamente avanzada y diseñada para adaptarse a diferentes necesidades de uso. Los tres valores sobre los que va a construir su estrategia de mercado en España son una excelente relación valor-precio; un enfoque cercano y orientado al usuario; y calidad tanto en los acabados como en la parte mecánica.