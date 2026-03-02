Sector
El mes de febrero consolida el crecimiento de las ventas de automóviles y el auge de los coches electrificados
El mes de febrero cierra con un crecimiento de las matriculaciones en todas las categorías de vehículos, desde turismos hasta camiones y autobuses. Los motores térmicos siguen perdiendo mercado frente a las opciones electrificadas.
Después de un buen arranque de año, febrero consolida la tendencia al alza de las ventas y matriculaciones del sector automovilístico español.
En total se han matriculado 97.082 turismos, un 7,5% del mismo mes del año anterior; y la subida del acumulado del año es del 4,6% interanual con un total de 170.186 unidades matriculadas.
Crecen también en febrero todos los canales de venta: particulares, empresas y alquiladoras, estas últimas con un 22,6% de diferencia. No obstante, en lo que va de año, las ventas a particulares y a empresas caen unos tímidos 1 y 0,4%, respectivamente.
Cae el diésel, suben los electrificados
Al igual que se confirma la tendencia positiva en cuanto a ventas, también lo hace la representación de las opciones electrificadas en detrimento sobre todo del diésel. Los coches híbridos tradicionales son, en febrero, casi la mitad del mercado (47,9%). Le siguen los motores de gasolina (23,2%), los híbridos enchufables (12,5%), los eléctricos (9,2%), los diésel (4%) y los de gas (3,1%).
El mayor crecimiento lo siguen registrando los motores PHEV, con una subida del 75,2% en la comparativa mes a mes y un crecimiento del 71,5% en la del acumulado del año. Los siguientes son los coches eléctricos, que con 8.890 unidades han crecido un 45,5% en el mes y un 38,1% en el acumulado del año. Estas cifras dan esperanza al mercado eléctrico mientras todavía está pendiente de poner en marcha el Progama Auto+.
La caída de los motores térmicos y los de gas es innegable. Bajan un 19,5%, un 24% y un 30,4% recpectivamente (gasolina, diésel y gas) en la comparativa mes a mes y lo hacen un 20,8%, un 28,8% y un 26,4% en el acumulado interanual. El peor parado sigue siendo el diésel, una tendencia que puede cambiar tras los últimos anuncios de ciertas marcas por recuperar estos motores para los mercados europeos.
En lo que respecta al resto de categorías, el total de vehículos comerciales ligeros matriculados en febrero ha alcanzado las 15.754 unidades, un 12,7% más que el mismo mes de 2025. También crece un 12,1% el total de vehículos industriales y autobuses, con un total de 2.891 unidades. Ambos mercados suben las cifras acumuladas en estos dos meses de 2026, con un 8,9% y un 7,2%.
