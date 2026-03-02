Dacia Bigster: La opción más inteligente

Dacia ha dejado de ser esa marca que solo buscaba el precio más bajo para convertirse en un jugador estratégico que dicta las reglas de la eficiencia y la polivalencia. En su última ofensiva de producto, el protagonista indiscutible es el Dacia Bigster, el SUV familiar que llega para sacudir el segmento C. Con una propuesta que combina robustez, tecnología de vanguardia y una motorización que es primicia mundial, el Bigster se posiciona como la opción más inteligente para quienes buscan espacio sin renunciar a la sostenibilidad.

La gran novedad que presenta el Bigster es, sin duda, su innovador grupo motopropulsor hybrid-G 150 4x4. Dacia ha logrado lo que parecía imposible, combinar la tecnología híbrida con la bicarburación GLP y la tracción integral en un solo vehículo, marcando una primicia mundial en la industria automotriz.

Este sistema no solo busca potencia, sino una eficiencia extrema. El conjunto combina un motor térmico de 1.2 litros mild-hybrid de 48V que entrega 140 CV en el eje delantero, apoyado por un motor eléctrico en el eje trasero capaz de generar 31 CV adicionales. El resultado es una potencia máxima combinada de 154 CV y un par de 230 Nm.

Lo que hace especial a este sistema es su gestión inteligente. El motor eléctrico trasero cuenta con una caja de cambios de dos velocidades que garantiza un par elevado a bajas velocidades (ideal para el off-road) y permite circular con tracción total hasta los 140 km/h. Además, cuando no es necesaria la tracción integral, el eje trasero se desacopla por completo, eliminando fricciones y reduciendo el consumo de combustible.

Gracias a sus dos depósitos (50 litros de gasolina y 50 litros de GLP), el Bigster presume de una autonomía envidiable que alcanza los 1.500 kilómetros sin necesidad de repostar. En entornos urbanos, este SUV puede circular en modo totalmente eléctrico hasta el 60% del tiempo, optimizando cada gota de energía.

En el apartado estético, el Bigster no solo es más grande, sino más sofisticado. Adopta la nueva identidad visual de la marca, destacando por su robustez y el uso de materiales innovadores.

El interior no se queda atrás. El Bigster 2026 ofrece una experiencia de conducción moderna con un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y un sistema multimedia con pantalla central de 10 pulgadas con navegación conectada.

La prueba off road superó todas las expectativas, ya que a pesar de contar con grandes cantidades de barro, el vehículo respondió sin el más mínimo problema.