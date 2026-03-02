Estas son las 3 ciudades españolas en las que más vehículos se roban

El robo de vehículos en España cerró 2025 con un total de 33.032 sustracciones, según los datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior. La cifra representa un ligero incremento del 0,2 % respecto al año anterior y consolida el volumen de robos en el entorno de las 33.000 sustracciones anuales.

En términos diarios, esto se traduce en una media de 90 vehículos robados al día en nuestro país, un nivel que confirma que la problemática sigue plenamente activa.

Cataluña y Madrid, de nuevo a la cabeza

Por comunidades autónomas, Cataluña lideró nuevamente el ranking con 8.632 vehículos sustraídos (+1,0 %), seguida por la Comunidad de Madrid, con 6.982 (+0,5 %), y Andalucía, que alcanzó los 6.324 robos (+4,3 %).

También destacan los incrementos registrados en el País Vasco (+8,6 %) y en la Comunidad Foral de Navarra (+12,4 %), reflejando que el fenómeno se extiende a territorios donde tradicionalmente la incidencia era menor.

En el lado opuesto, Castilla y León (-17,7 %), Galicia (-9,7 %) y Baleares (-9,5 %) registraron descensos significativos.

Sevilla y Álava, las provincias con mayor repunte

A nivel provincial, Madrid (6.982) y Barcelona (6.941) continúan siendo las provincias con mayor número absoluto de sustracciones.

Sin embargo, 2025 deja incrementos especialmente llamativos en otras zonas:

Sevilla alcanzó los 2.080 robos, con un incremento del 20,6 %, el mayor crecimiento entre las provincias con alto volumen.

alcanzó los 2.080 robos, con un incremento del 20,6 %, el mayor crecimiento entre las provincias con alto volumen. Álava registró la mayor subida porcentual del país (+64,2 %), con 110 vehículos sustraídos.

registró la mayor subida porcentual del país (+64,2 %), con 110 vehículos sustraídos. Cáceres (+53,1 %) y Huesca (+33,3 %) también mostraron repuntes relevantes.

Por el contrario, provincias como Ávila (-42,4 %), León (-33,3 %) o Teruel (-29,4 %) redujeron considerablemente la incidencia. Soria, con seis vehículos robados, volvió a ser la provincia con menor número de sustracciones.

El robo crece y se concentra en grandes núcleos urbanos

El análisis de la evolución desde 2020 refleja un cambio estructural en el mapa del robo de vehículos en España. En cinco años, las sustracciones han pasado de 25.387 a 33.032, lo que supone un incremento acumulado cercano al 30 %, según datos del Ministerio del Interior.

Las grandes áreas metropolitanas continúan concentrando el mayor volumen de robos. Solo Madrid y Barcelona sumaron en 2025 un total de 13.923 sustracciones, lo que representa más del 42 % del total nacional.

Además, provincias como Sevilla, que ya supera las 2.000 unidades anuales, consolidan un crecimiento sostenido en los últimos ejercicios, mientras que otras zonas como Álava, Cáceres o Huesca muestran incrementos porcentuales muy significativos en el último año, lo que apunta a una expansión territorial del fenómeno.

Este doble patrón —concentración en grandes ciudades y crecimiento en nuevas zonas— confirma que el robo de vehículos en España no responde a un fenómeno aislado, sino a una dinámica organizada y en evolución.