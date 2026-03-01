Marcas
Los jugadores del Barça cambian las botas por la goma quemada con el Cupra del futuro
El Cupra Raval aterriza en la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes de su estreno global para demostrar que la próxima revolución no empieza en el campo, sino en el asfalto.
Elena Castellano
La Ciudad Deportiva Joan Gamper no solo huele a césped; hoy huele a goma quemada y futuro. En un encuentro donde el talento generacional del FC Barcelona se fusionó con la ingeniería más audaz. Los jugadores del primer equipo han cambiado los balones por el volante para vivir una experiencia pionera: la prueba exclusiva del Cupra Raval, el primer coche eléctrico de la gama.
Antes de su estreno mundial el próximo 9 de abril, figuras como Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Roony Bardghji y Alejandro Balde se pusieron a los mandos de una versión camuflada del Raval VZ.
ADN Rebelde: Lamine Yamal y la conexión Raval
Si hay alguien que personifica la energía imparable de este nuevo modelo, es Lamine Yamal. Tras el test dinámico de sus compañeros, la joven estrella blaugrana se sumergió en los detalles del Cupra Raval, protagonizando una sesión fotográfica que captura esa actitud audaz compartida.
No es solo un coche; es un espejo de una generación que no pide permiso. Como bien apunta Ignasi Prieto, Chief Brand Officer de CUPRA: “El Cupra Raval está destinado a revolucionar la movilidad eléctrica. Queríamos que los jugadores experimentaran de primera mano esa emocionalidad antes de su descubrimiento mundial”.
Diseñado para acelerar una nueva generación
La versión camuflada del CUPRA Raval VZ cuenta con asientos Bucket Dinamica y llantas de aleación de 19 pulgadas en color Copper. Este coche de 4 metros de longitud ofrece una experiencia deportiva y estimulante que redefine las posibilidades de los vehículos 100% eléctricos. Cuando se combina el mundo de la movilidad urbana con el talento disruptivo del FC Barcelona, ambos coinciden en la ambición de inspirar a una nueva generación que quiere desafiar el statu quo.
Los futbolistas blaugranas no quisieron desaprovechar la oportunidad de ponerse al volante del Raval diseñado para los conductores del futuro. El coche dejó muy buenas sensaciones gracias a sus prestaciones puras, la capacidad de respuesta, el comportamiento dinámico, el rendimiento de frenado y el confort a bordo. Además, experimentaron el modo Sport y el sistema de sonido Sennheiser, confirmando que la dinámica del coche es altamente positiva.
Más que un coche, un homenaje rodante
La alianza entre Cupra y el Barça va más allá de los focos. Coincidiendo con este lanzamiento, la marca ha activado “The Road Back Home”, una iniciativa que conecta directamente con la afición. Un Cupra Formentor conmemorativo recorrerá España y Europa acompañando a los equipos masculino y femenino, visitando 520 peñas blaugranas para ser decorado con las insignias de los aficionados. Un auténtico tributo sobre ruedas a la pasión culé.
Cuenta atrás para la revolución
El Cupra Raval no es un modelo de “talla única”. Con diversas opciones de batería, potencia y personalización, está diseñado para que cada conductor encuentre su propio “espíritu Raval”.
El mundo podrá verlo sin camuflaje el 9 de abril, pero en el entorno del Camp Nou ya lo tienen claro: el futuro eléctrico puede ser deportivo, emocional y divertido, mucho más de lo que nos habían contado.
- Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
- Los hermanos Torres ultiman su nuevo restaurante en el Mercat de Santa Caterina
- Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
- La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia
- Catalunya completa la integración tarifaria del transporte: el título único de bus y tren llega a todo Girona y Terres de l'Ebre
- Los conductores de bus de L'Hospitalet logran una primera victoria judicial en su pulso laboral con Moventis
- Bellvitge lidera el primer programa español para investigar y atender enfermedades raras
- Estados Unidos se lanza con Israel al derribo del régimen iraní con ataques a gran escala