Los jugadores del Barça cambian las botas por la goma quemada con el Cupra del futuro

La Ciudad Deportiva Joan Gamper no solo huele a césped; hoy huele a goma quemada y futuro. En un encuentro donde el talento generacional del FC Barcelona se fusionó con la ingeniería más audaz. Los jugadores del primer equipo han cambiado los balones por el volante para vivir una experiencia pionera: la prueba exclusiva del Cupra Raval, el primer coche eléctrico de la gama.

Antes de su estreno mundial el próximo 9 de abril, figuras como Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Roony Bardghji y Alejandro Balde se pusieron a los mandos de una versión camuflada del Raval VZ.

Alejandro Balde con el Cupra Raval / Cupra

ADN Rebelde: Lamine Yamal y la conexión Raval

Si hay alguien que personifica la energía imparable de este nuevo modelo, es Lamine Yamal. Tras el test dinámico de sus compañeros, la joven estrella blaugrana se sumergió en los detalles del Cupra Raval, protagonizando una sesión fotográfica que captura esa actitud audaz compartida.

Lamine Yamal posando con el nuevo Cupra Raval / Cupra

No es solo un coche; es un espejo de una generación que no pide permiso. Como bien apunta Ignasi Prieto, Chief Brand Officer de CUPRA: “El Cupra Raval está destinado a revolucionar la movilidad eléctrica. Queríamos que los jugadores experimentaran de primera mano esa emocionalidad antes de su descubrimiento mundial”.

Diseñado para acelerar una nueva generación

La versión camuflada del CUPRA Raval VZ cuenta con asientos Bucket Dinamica y llantas de aleación de 19 pulgadas en color Copper. Este coche de 4 metros de longitud ofrece una experiencia deportiva y estimulante que redefine las posibilidades de los vehículos 100% eléctricos. Cuando se combina el mundo de la movilidad urbana con el talento disruptivo del FC Barcelona, ambos coinciden en la ambición de inspirar a una nueva generación que quiere desafiar el statu quo.

Nuevo Cupra Raval con el escudo del FC Barcelona de fondo / Cupra

Los futbolistas blaugranas no quisieron desaprovechar la oportunidad de ponerse al volante del Raval diseñado para los conductores del futuro. El coche dejó muy buenas sensaciones gracias a sus prestaciones puras, la capacidad de respuesta, el comportamiento dinámico, el rendimiento de frenado y el confort a bordo. Además, experimentaron el modo Sport y el sistema de sonido Sennheiser, confirmando que la dinámica del coche es altamente positiva.

Más que un coche, un homenaje rodante

La alianza entre Cupra y el Barça va más allá de los focos. Coincidiendo con este lanzamiento, la marca ha activado “The Road Back Home”, una iniciativa que conecta directamente con la afición. Un Cupra Formentor conmemorativo recorrerá España y Europa acompañando a los equipos masculino y femenino, visitando 520 peñas blaugranas para ser decorado con las insignias de los aficionados. Un auténtico tributo sobre ruedas a la pasión culé.

Frenkie de Jong junto al Cupra Raval / Cupra

Cuenta atrás para la revolución

El Cupra Raval no es un modelo de “talla única”. Con diversas opciones de batería, potencia y personalización, está diseñado para que cada conductor encuentre su propio “espíritu Raval”.

El mundo podrá verlo sin camuflaje el 9 de abril, pero en el entorno del Camp Nou ya lo tienen claro: el futuro eléctrico puede ser deportivo, emocional y divertido, mucho más de lo que nos habían contado.