Ignacio Beamud, Presidente y CEO Mazda España: “Echo de menos el achatarramiento en el nuevo Plan Auto+”

Mazda está viviendo un buen momento en España. Las cifras de 2025 la sitúan en la segunda posición con el mayor crecimiento en Europa, y tercera en volumen y rentabilidad en Europa. Analizamos con su presidente y CEO, Ignacio Beamud, el momento de la marca en España y la situación global del mercado.

¿Cómo definiría el momento actual del sector, y qué diagnóstico hace Mazda España de la transición que estamos viviendo?

Es un fenómeno que se está produciendo a nivel mundial. Hay nuevos actores que están operando a escala mundial, como es la industria china y la producción de vehículos eléctricos, no solamente eléctricos, sino también de nuevas tecnologías electrificadas. Vivimos en un ambiente de mercado hiperregulado, es decir, que está condicionando mucho las decisiones que tenemos que tomar los fabricantes.

Dicho esto, en España creo que debemos ser optimistas. Es decir, el mercado español en el año 2025 fue el mercado de las grandes economías de Europa que más creció con un casi 14% de crecimiento frente al 2024. Las previsiones de crecimiento para el año 2026 también son positivas. Es decir, hay una previsión de crecimiento del 5%, lo que nos llevaría a 1,2 millones de coches. Por lo tanto, sí, estamos viviendo ese reto de la transformación tecnológica, pero también creo que estamos, o ese reto, viene acompañado de un crecimiento del mercado muy positivo para todos los operadores.

El 95% de los coches que vendemos tienen etiqueta ECO o CERO Ignacio Beamud — Presidente y CEO de Mazda España

¿Cómo gestiona Mazda el equilibrio entre rentabilidad, volumen y posicionamiento de la marca?

Es una pregunta muy interesante porque efectivamente se trata de buscar el equilibrio. Imagínate que nos volviéramos medio locos, es decir, Mazda, una marca que pretende vender cerca de 22.000 coches en el año 2026, nos volviéramos medio locos y vendiéramos 50.000 coches. Como algunos de nuestros colegas del mercado suelen anunciar, sería a costa de la rentabilidad, probablemente de nuestros concesionarios, a costa de nuestra propia rentabilidad.

Probablemente habría un deterioro importante de la imagen de la marca porque tendríamos que entrar en otros canales donde Mazda está presente, pero de manera muy cautelosa, por ejemplo, el canal de los alquiladores. Por lo tanto, encontrar el equilibrio es importantísimo.

Nosotros hemos dicho siempre, queremos vender coches, queremos tener una penetración en el mercado, vamos a llegar este año a cerca del 2% del mercado español. Pero queremos vender bien, tenemos que vender de manera rentable tanto el fabricante como nuestra red de distribución tiene que ser rentables. Sin una red rentable no tiene sentido este negocio.

¿Está el mercado realmente preparado para el salto masivo al vehículo eléctrico, o cree que van a convivir todavía todas las tecnologías?

Rotundamente no. No estamos preparados para ese salto masivo hacia la electrificación. Siempre hemos dicho que la electrificación no es el fin, el fin es la descarbonización. La electrificación es meramente un medio para llegar a eso. Pero hay muchas maneras de llegar a la descarbonización, como por ejemplo la renovación del parque automovilístico.

En España tenemos uno de los parques automovilísticos más antiguos de Europa con una media de 15 años y donde prácticamente un 40% de ese parque tienen más de 20 años. Esa sería una de las medidas fundamentales para descarbonizar el mercado español. Es decir, lanzar un plan de renovación para tratar, no digo de crear un mercado de vehículo de ocasión de coches de más de 20 años sino directamente desguazar, achatarrar esos coches y renovarlos por coches nuevos, siendo de la tecnología que sea, que no tienen por qué ser el 100% eléctricos. Habrá eléctricos, híbridos, híbridos autoenchufables.

Nosotros, el 95% de los coches que vendemos tienen etiqueta ECO o CERO. La gran mayoría, diría, la casi totalidad son micro híbridos o son híbridos o híbridos enchufables o eléctricos pero todo en su correcta medida.

Es importantísimo siempre escuchar al cliente, lo que pida el cliente. No podemos meter a cucharadas los coches eléctricos a los clientes españoles. Sí que este año, en el caso de Mazda pretendemos que un 10% de nuestras ventas sean coches eléctricos muy en línea, digo puros eléctricos, muy en línea con lo que se va a lograr dentro del mercado como media de penetración de coches eléctricos. Pero insisto, nosotros nos enfocamos en esa tecnología multisolución, proporcionar la tecnología adecuada para cada tipo de cliente en cada región de España.

Vamos a llegar este año a cerca del 2% del mercado español Ignacio Beamud — Presidente y CEO de Mazda España

Habla del achatarramiento de vehículos ¿Lo echa de menos en el plan Auto+?

Absolutamente. Tenemos confianza que la nueva ley de movilidad sostenible, si efectivamente se promulga antes del 5 de marzo, el texto de la ley contenga esa renovación y achatarramiento del parque antiguo. Creemos que un plan Auto+ para promocionar la venta de los coches eléctricos y de los coches electrificados eficientes es una noticia muy positiva, pero se queda coja. Es decir, necesita un plan de renovación detrás.

Su oferta multi solución, ¿es su mayor ventaja?

Sin duda, absolutamente. Creo que es una de las razones de nuestro éxito. Es decir, somos una marca que tiene fundamentalmente tres atributos. Uno es que somos esa marca japonesa que te facilita esa fiabilidad y esa confianza, ese espíritu japonés a la hora de hacer coches y prestar atención a los detalles.

En segundo lugar, una de las razones de nuestro éxito es nuestro enfoque en el cliente. Nosotros tomamos decisiones pensando en nuestro cliente. Te voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero que funciona muy bien. Hemos lanzado un programa que se llama Mazda Confianza para aquellos clientes que van a adoptar una nueva tecnología, como por ejemplo los coches eléctricos, para que el cliente tenga la posibilidad de devolver el coche por cualquier razón objetiva o subjetiva, porque el coche no le gusta, porque consume más de lo que creía, por lo que fuera antes de un mes o mil kilómetros. Eso es confianza en el producto y enfoque en el cliente.

La tercera razón del éxito en España tiene que ver con esa diversidad tecnológica que tenemos. Ofrecemos distintos tipos de tecnología para distintos tipos de clientes.