Dacia lanza la versión Duster Spirit Of Sand para celebrar su victoria en el Dakar

Dacia debutó oficialmente en el Rally Dakar en 2025 con un proyecto inicial de tres años. Solo ha pasado uno. Este 2026, Nasser Al Attiyah y Fabian Lurquin se han adjudicado la que para muchos es la prueba más duro del mundo, aunque en contrapartida la marca rumana anunció que no correrá el Dakar de 2027. Pese a ello, para celebrar que se han llevado el preciado trofeo con forma deTuareg, Dacia ha sacado una versión especial del Dacia Duster, el Spirit of Sand.

En 2026, la marca rumana ha conseguido ganar por primera vez la prueba más dura del mundo, el Rally Dakar, con Nasser Al Attiyah (piloto) y Fabian Lurquin (copiloto) a los mandos del Dacia Sandrider número 299. Con este Tuareg, el piloto catarí ya tiene 6 y es el primero para el copiloto belga.

Espíritu de arena

Dacia celebra y se despide del Dakar por todo lo alto, ganándolo y con una versión especial: Dacia Duster Spirit of Sand (Espíritu de arena). El Duster es uno de los coches más vendidos de la firma rumana. Según Anfac, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Dacia vendió 14.576 Duster en 2025 y sigue la tendencia en 2026, con 711 unidades vendidas en enero. Además de ser el segundo SUV más vendido a particulares en Europa, el Dacia Duster ha superado los 2,8 millones de unidades en circulación desde su lanzamiento en 2010.

Dacia Duster Spirit Of Sand / Dacia

El Dacia Duster es un SUV compacto de segmento C con etiqueta ECO y alma de 4x4, que mide 4,343 metros de largo, 1,656 de alto y 2,069 metros de ancho. La versión especial ‘Dakar’ está disponible con el motor Hybrid-G 150 4x4, con 150 caballos de potencia, cambio automático de doble embrague con seis velocidades y tracción total. Según la ficha técnica el consumo en ciclo mixto es de 6 litros por cada 100 kilómetros y alcanza los 180 km/h como velocidad máxima.

Tiene un maletero con una capacidad de 400 litros y, si abates los asientos traseros, hay una capacidad máxima de 1.527 litros. En el interior te encuentras una pantalla de infoentretenimiento de 10,1 pulgadas, un cuadro de instrumentos de 7 pulgadas, climatizador automático y asientos delanteros y volante con calefacción. Cuenta con 19 ADAS.

Dacia Duster Spirit of Sand / Dacia

El Dacia Duster Spirit of Sand rinde homenaje a la victoria de Al Attiyah y Lurquin con el Sandrider en el Rally Dakar 2026. Además del aspecto, la nueva versión especial del Duster está disponible con neumáticos todoterreno BF Goodrich, las llantas negras de 17 pulgadas, la plataforma de carga sobre el techo, focos LED auxiliares en el frontal, los nuevos elementos de protección de los bajos y un kit de elevación para la suspensión que aumenta la altura en 30 milímetros.

Noticias relacionadas

Aunque existen cuatro versiones del Duster (Essential, Expression, Extreme y Journey), el Spirit of Sand solo estará disponible en la versión Extreme. Además, este nuevo modelo especial de la marca fundada en 1966, solo se venderá en Rumanía y será una serie limitada de tan solo 500 unidades, con un precio de 28.990 euros.