¿Qué comunidades autónomas dan ayudas propias para comprar un coche eléctrico?

El programa Auto+, dentro del Plan Auto 2030, repartirá un máximo de 4.500 euros a cada conductor que quiera comprar un coche electrificado. Por el momento, este plan de ayudas no está activo y uno de los principales cambios que trae consigo es que el reparto y gestión del presupuesto ya no va a depender de los gobiernos autónomicos, sino que será ejecutado por el Estado.

No obstante, algunas comunidades autónomas han decidido mantener sus propios planes de ayudas a la compra de coches eléctricos. No en todos los casos estas ayudas son compatibles con lo que pueda activo del Plan Moves III (ya cerrado, pese a que siguen en trámite las ayudas presentadas antes del 31 de diciembre de 2025 si quedan fondos) o con las próximas ayudas del programa Auto+, por lo que es importante consultar cada convocatoria para asegurarse.

Navarra

Navarra anunció hace unos días su plan Tximista Auto, dotado con 4,7 millones de euros de presupuesto. Las ayudas estimadas son 5.500 euros máximos para coches eléctricos y 3.000 euros para aquellos que apuesten por un híbrido enchufable. En ningún caso se plantean extras por achatarramiento de vehículo.

Además, Navarra permite la deducción de la compra de un eléctrico o de la instalación de un punto de recarga en la declaración del IRPF.

Madrid

Madrid es otra comunidad que ha puesto en marcha su propio programa de ayudas en el marco del Plan Mueve Madrid. Se entregarán para la adquisición de vehículos eléctricos y, en el caso de coches, es obligatorio el achatarramiento de vehículos de categoría M1 o N1 sin distintivo ambiental, aunque también hay ayudas por achatarramiento sin compra posterior.

La línea de ayudas es de 2024 pero va a estar activa hasta el 31 de diciembre de este 2026 según indica la web.

Galicia

Galicia abrió su Plan Renova O Teu Vehículo para este 2026 a finales de enero y permanecera activo hasta el próximo 30 de septiembre o hasta agotar los fondos. El total de las ayudas puede llegar a un máximo de 4.600 euros y bajar hasta los 3.000 euros, todo depende de los requisitos que se cumplan, del descuento de los concesionarios asociados y de ser o no familia numerosa.

En el caso de Galicia, será obligatorio achatarrar un vehículo de la categoría M1 o N1 y tener una antigüedad de mínimo diez o cinco años, respectivamente.

La Rioja

En La Rioja se entrega una cantidad fija por beneficiario y vehículo: 2.500 euros, siempre que se cumplan todos los requisitos, como por ejemplo que el vehículo cueste menos de 60.000 euros. Una curiosidad de este plan es que no cubre la adquisición de vehículos con etiqueta Cero (eléctricos, PHEV con una cierta autonomía eléctrica o de hidrógeno).

El plazo para la presentación de las solicitudes está abierto hasta el próximo 12 de junio de 2026 y es obligatorio achatarrar un vehículo.