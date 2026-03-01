¿Qué coches tienen los famosos? Estos son los vehículos que les definen

El coche sigue siendo el mejor test de personalidad inventado después de las stories de Instagram. Porque no es lo mismo llegar a un restaurante bajándote discretamente de una berlina alemana que hacerlo rugiendo con un superdeportivo fluorescente capaz de despertar a medio barrio. Y si hablamos de famosos, el vehículo ya no es solo transporte: es marca personal.

Hoy el universo celebrity ya no vive únicamente del corazón. Ahora mandan los futbolistas millonarios, los influencers y los pilotos que pasan medio año a 300 km/h. Y todos tienen algo en común: su garaje habla más que cualquier entrevista.

Los “Pura Sangre” de asfalto y postureo

Ya no es tan frecuente recurrir al tuning de polígono como en los 2000, hoy en día el lujo se mide en caballos y exclusividad. Ya no valen los coches de serie, sino los de ediciones limitadas.

Si eres aficionado a los coches superdeportivos, te puedes identificar con famosos como:

Charles Leclerc y Lando Norris: Los chicos de oro de la F1 no se andan con chiquitas. Ver a Leclerc por Mónaco en su Ferrari Daytona SP3 o a Norris con su McLaren 765LT Spider.

Charles Leclerc en uno de sus Ferraris / Instagram

Cristiano Ronaldo: el conocido futbolista, que además de ser uno de los mejores jugadores del mundo, tiene una espectacular colección de coches. Cuenta con varios Ferraris deportivos como el F12 TDF o el 599 GTO.

El fenómeno "Influ-Truck": Cuanto más grande, mejor

Hubo un tiempo en que las pijas conducían un Fiat 500. Ahora, si eres una it-girl de Instagram o un creador de contenido con millones de seguidores, necesitas un tanque para ir al brunch.

Kylie Jenner: El Mercedes Clase G (G-Wagon) es el uniforme oficial. Es el coche de la mujer (o el hombre) que quiere mirar a todo el mundo por encima del hombro. Es rudo, es cuadrado y gasta como un transatlántico, pero en las fotos de Instagram queda de muerte.

Kylie Jenner posando en uno de sus Mercedes / Instagram

María Pombo: la influencer española opta por un BMW iX2, un coche grande y que puede pegar mucho con sus outfits diarios. Además, es un coche grande para poder llevar en él a sus tres hijos y a su marido.

Pilotos familiares

Ya no solo se farda de motor de combustión. Ahora, la inteligencia y la conciencia (o la apariencia de ella) son el nuevo lujo.

Fernando Alonso: Aunque en la pista vuela, fuera de ella su alianza con Aston Martin le ha convertido en el embajador de la elegancia técnica. Puedes verlo conducir su Aston Martin DBX707. Es el coche del hombre que ya no tiene que demostrar nada porque sus trofeos hablan por él.

Aston Martin DBX707 de Fernando Alonso / Instagram

Marc Márquez: suele buscar la practicidad radical fuera de las dos ruedas. Audi RS 6 Avant performance, el último coche que ha añadido a su colección, es una versión potenciada del familiar deportivo.

El "Efecto Vintage": El coleccionista nostálgico

Frente al exceso de pantallas y luces LED de los coches modernos, ha surgido una nueva cepa de famosos que buscan el aroma a gasolina y cuero viejo.

Lewis Hamilton: El heptacampeón es el rey de esta categoría. Capaz de pasear un Shelby Cobra original o un Ferrari 308 GTB.. Aquí ya no hablamos de conductores, hablamos de comisarios de arte móvil. Es la sofisticación máxima: entender que lo clásico es eterno y lo moderno es, a menudo, solo ruido.

Lewis Hamilton posando con un Ferrari / Instagram

Bad Bunny: el cantante también tiene una colección de coches vintage como pueden ser, Rolls-Royce Dawn es un cabriolet de gran lujo o Rolls-Royce Silver Shadow.

Rolls-Royce Silver Shadow de Bad Bunny / VIDEOCLIP "WHERE SHE DOES"

Estos son algunos de los coches que llevan a los famosos a sus lugares favoritos. ¿Con cuál de todos te identificas más?