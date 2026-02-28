Renault desvela su ambición en el mapa competitivo

Un año más, Renault Group España presentó el programa deportivo para su cincuenta y ocho temporada. Un mapa competitivo transversal con las tres marcas del grupo (Renault, Dacia y Alpine) activas en rallyes, circuitos, rallycross y Eco Rallyes. Son 58 temporadas consecutivas en competición y, lejos de levantar el pie, el grupo redobla su apuesta. Casi 70 pruebas al año, más de una docena de campeonatos promocionales y una bolsa global de premios que supera los 250.000 euros. Un despliegue que no tiene parangón en el ecosistema del motor español.

La punta de lanza vuelve a ser Alpine. Tres años después de su regreso a los rallyes nacionales, la marca de Dieppe ha convertido al Alpine A110 GT+ en el gran dominador del CERA (Campeonato de España de Rallyes de Asfalto). Invicto y espectacular a partes iguales, el bólido francés se ha ganado el favor de la afición y seguirá defendiendo el trono en 2026 bajo los colores del Alpine Recalvi Rallye Team.

La novedad es el relevo en el cockpit. La pareja madrileña formada por Chema Reyes y Diego Sanjuán asume los mandos para revalidar el bicampeonato del equipo oficial de Alpine España. No es una dupla cualquiera. Reyes se curtió en las competiciones de la casa (Clio Cup Spain y Dacia Sandero Rallye Cup), mientras que Sanjuán ya escribió su nombre en el palmarés de Renault como campeón del Challenge Twingo R2 y de la Clio R3T Iberian Trophy. Continuidad y mérito propio, las dos señas de identidad que el grupo reivindica.

Si Alpine marca el listón en la élite, Renault sostiene la pirámide con la cantera más amplia del país. Según el plan adelantado por el grupo, seguirá siendo el fabricante que más certámenes monomarca organice a nivel nacional y regional. El exitoso Renault Clio V, del que Alpine Racing ya ha comercializado cerca de 1.200 unidades de competición, es el vehículo-escuela por excelencia.

El Clio Trophy Spain Asfalto cumplirá su séptima temporada consecutiva, consolidado como referencia absoluta de promoción. A su lado, el Clio Trophy Spain Tierra (creado en 2023) mantiene una senda ascendente que ha abierto la puerta a nuevos talentos fuera del asfalto puro. El empuje regional, con el Clio Trophy Canarias y el Clio Trophy Galicia, multiplica las oportunidades y fomenta calendarios cercanos, asequibles y muy competitivos.

Tampoco faltará la Copa Clio España en circuitos, un vivero donde confluyen promesas y veteranos ilustres. Este ecosistema de copas monomarca, sostenido por premios cuantiosos y reglamentos claros, es uno de los grandes diferenciales del programa 2026: permite a los pilotos construir una carrera paso a paso, con costes contenidos y visibilidad real.

La vertiente sostenible y de iniciación queda bajo el paraguas de Dacia. La Sandero Eco Cup Spain se renueva y se reafirma como el certamen más accesible y responsable para dar el salto a la competición. El Sandero de GLP se revela como herramienta idónea para aprender en rallyes y también en rallycross, donde la naturaleza explosiva de la disciplina exige coches nobles y resistentes. Que el grupo integre en un mismo plan rallyes, circuitos y rallycross, además de iniciativas de eficiencia, no es casualidad. Dibuja una escalera deportiva integral, con puertas de entrada diversas y un techo competitivo real.

En el capítulo de energías alternativas, Renault mantendrá una presencia destacada en los Eco Rallyes del CEEA RACE (Campeonato de España de Energías Alternativas). La coordinación con Dacia vuelve a ser clave para que el programa deportivo y el tecnológico se retroalimenten. Competir para aprender, aprender para competir: una filosofía que encaja con los retos de descarbonización del automovilismo y que, además, acerca la competición al usuario de a pie.

Más allá de los titulares, lo relevante del plan 2026 es su coherencia. La élite tiene un estandarte claro con Alpine y el A110 GT+ en el CERA. La base dispone de un itinerario completo con los Clio Trophy de asfalto y tierra, refrendados por los trofeos insulares y autonómicos. Y la vía sostenible y de iniciación encuentra en Dacia un canal seguro, económico y competitivo. Los números lo respaldan. Decenas de fechas en el calendario, cientos de participantes potenciales y una bolsa de premios importante.