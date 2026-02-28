Estos países europeos no dan ayudas directas a la compra de coches eléctricos (y uno acaba de recuperarlas)

Los coches eléctricos son el futuro de la movilidad o, al menos, eso dice Europa. Por el momento, este tipo de vehículos todavía dependen de incentivos que hagan su compra más atractiva para el usuario, buen sea en modalidad de ayudas directas como en ventajas fiscales o reducciones de impuestos.

Lo que cabe destacar es que en el conjunto de la Unión Europea no hay unanimidad a la hora de redactar y poner en funcionamiento los programas de ayudas para el coche eléctrico. Esta heterogeneidad, junto con las diferencias de renta o, simplemente, de infraestructuras, influye entre tantos factores a la hora de comprar la penetración de la electrificación en los diferentes mercados europeos.

Por ejemplo, hay algunos países que han decidido no dar una ayuda económica directa en el momento de la compra de un coche eléctrico. Es el caso de Dinamarca, que si ofrece una gran reducción fiscal y rebaja en el impuesto de matriculación, pero no un descuento en el precio de la compra.

No dan ayudas directas, pero sí fiscales

En la misma línea se comporta Bulgaria, que sí que exime a los conductores de coches eléctricos de pagar el impuesto de matriculación y de circulación, pero no bonifica la compra de un vehículo electrificado; al igual que Finlandia (que sí contempla, por ejemplo, ayudas por acahatarramiento) o Eslovaquia, mientras que en Estonia, donde no hay programa de ayudas estatal, sí que se ofrecen subvenciones para la compra en algunas ciudades, como la capital.

En Bélgica no hay ayudas directas para los ciudadanos particulares, pero sí hay deducciones fiscales del 100% para las empresas tanto para la compra del coche como para el mantenimiento o similar. Por otro lado, en Austria se acabó su línea de incentivos en año pasado en febrero y el sustituto a esa línea de ayudas ha sido la exención del impuesto de matriculación.

No obstante, también ha habido países que, después de retirar las ayudas directas, en este 2026 han vuelto a implementarlas. Es el caso de Alemania, que tras retirar las subvenciones a la compra de electrificados en 2023, este año han vuelto a implementarlas llegando a los entre 1.500 y 6.000 euros dependiendo del tipo de motorización y del umbral socioeconómico.