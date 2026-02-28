¿Cuántos carriles BUS-VAO hay en España en 2026 y dónde están?

Los carriles VAO son trazadas de la carretera reservadas para vehículos con alta ocupación o servicios prioritarios. Hasta ahora, también podían ser utilizados por turismos con un solo ocupante, el conductor, siempre que el vehículo luciera una etiqueta Cero de la DGT.

Esta ventaja de los coches eléctricos se acaba en este 2026. La resolución que han publicado en el BOE tanto el Ministerio del Interior como el del Transportes presenta cambios y nuevas medidas para regular el tráfico este año en curso.

Uno de los apartados está dedicado a los carriles VAO (o BUS-VAO) y en el se especifica que los coches con etiqueta Cero no podrán utilizarlos solo con un ocupante si los paneles informativos de la carretera así lo indican. La multa por circular indebidamente en un carril VAO es de 200 euros.

Pero, además, está resolución también recoge el listado de todos los carriles para vehículos de alta ocupación que hay repartidos por las carreteras españolas y cuál es su ubicación.

Dónde están los carriles VAO

Los carriles reservados considerados VAO en la resolución están, entre otros:

Calzada central de la A-6 (Comunidad de Madrid, km 6–20).

(Comunidad de Madrid, km 6–20). Carriles derechos en ambos sentidos en GR-3211 (Granada – La Zubia).

(Granada – La Zubia). Tramos en Sevilla y entornos urbanos cercanos.

y entornos urbanos cercanos. Accesos en Málaga (hacia Parque Tecnológico de Andalucía, A-357 / A-7056).

(hacia Parque Tecnológico de Andalucía, A-357 / A-7056). Tramos de la Ma-19 (Mallorca) tras obras finalizadas.

(Mallorca) tras obras finalizadas. Carriles de la A-2 y V-21 en Madrid y Valencia.

No obstante, hay otros carriles BUS-VAO que no aparecen en esta resolución porque no están gestionados por la DGT. Están ubicados en Cataluña, donde la competencia de tráfico la tiene el Servei de Trànsit:

