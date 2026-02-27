Volvo EX30 estrena versión básica y función V2L para convertirse en batería externa

El Volvo EX30 se actualiza para el próximo año con cambios que van más allá de detalles estéticos. Llega una nueva versión básica, se amplía la autonomía disponible y, además, incorpora la funcionalidad V2L, que permite usar el coche como si fuera una batería externa para alimentar otros dispositivos.

Volvo EX30 2026 / Volvo

El EX30 2026 estrena un sistema de propulsión de 150 CV (110 kW) asociado a una batería de 51 kWh, con una autonomía de 339 km. Es, sin lugar a dudas, una opción pensada para el día a día, y para quien busca un SUV eléctrico premium para desplazamientos cotidianos. Quien necesite más alcance puede optar por una batería de 69 kWh, que aumenta la autonomía hasta los 476 km.

Otro cambio que puede tener ventajas en el uso diario es la llegada de la funcionalidad V2L, con la que el EX30 puede almacenar energía en su batería y utilizarla después para alimentar otros aparatos eléctricos. El coche puede recargar, por ejemplo, una bici eléctrica o suministrar energía a herramientas, equipos de sonido o material de acampada. Solo es necesario un adaptador específico, que se puede comprar por separado.

Volvo EX30 2026 / Volvo

Esta función y otras funciones de la nueva experiencia digital llegarán a través de actualizaciones inalámbricas durante el verano, tanto para nuevos compradores como para propietarios actuales del Volvo EX30.

La última versión el SUV eléctrico también introduce una actualización de los controles y ajustes para facilitar el acceso a las funciones más cotidianas e incorporar una barra de contenido personalizable que permita priorizar acciones frecuentes. Con esto se logra un uso más intuitivo y directo de las funciones del coche.

Nuevos interiores y más opciones

El diseño también evoluciona en el EX30 2026, al sumar dos nuevos espacios interiores premium. El denominado ‘Harvest’ apuesta por tonos claros inspirados en el verano escandinavo, con tapicería de tejido reciclado en color claro y materiales como Nordico, fabricado con material reciclado, junto a paneles decorativos oscuros con fibra de lino y techo en negro. La alternativa ‘Black’ propone un ambiente en negro intenso, con tapicería Nordico y costuras en ligero contraste, además de paneles decorativos oscuros con fibra de lino. Una propuesta más sobria y uniforme.

Interior Black Edition en el Volvo EX30 2026 / Volvo

La versión EX30 Black Edition pasa a estar disponible con el nuevo interior ‘Black’ y se puede elegir en tres colores exteriores: Onyx Black, Vapour Grey y Crystal White. Además, la gama EX30 Cross Country se amplía con el nivel de acabado Plus y una opción de motor único más eficiente.

Con esta actualización, el Volvo EX30 amplía su abanico de versiones para adaptarse a un público más amplio, añade una función que demandaban los usuarios, y mejora su aspecto para modernizarse en un segmento tremendamente competido.