Multas
Este es el tipo de vehículos que más ha multado la DGT esta última semana
Más de 5.700 vehículos han sido multados por infringir las normas de la Dirección General de Tráfico
Elena Castellano
La Dirección General de Tráfico (DGT)ha dado a conocer este jueves, que entre el 9 y el 15 de febrero se realizaron controles especiales para los camiones y autobuses. Estos controles se denominaron Operation Truck&Bus organizado por la agrupación de policías ROADPOL a nivel europeo.
Los agentes de tráfico de la Guardia Civil inspeccionaron 26.189 vehículos, 24.143 camiones y 2.046 autobuses, y denunciaron a 5.502 conductores de camiones y 204 de autobuses por incumplir la normativa.
En esta operación, algunos de los camiones (45) y un autobús quedaron inmovilizados al no reunir las condiciones para circular con seguridad.
Además, el alcohol y las drogas no solo dejan estragos a los conductores de turismos, también a los trabajadores. Un total de 60 conductores dieron positivo en alcohol y drogas. La tasa máxima permitida fue superada por 14 de ellos, 12 camiones y 2 autobuses, además, 45 conductores de camión y uno de autobús, dieron positivo en otras sustancias.
451 conductores de camión y 15 de autobús fueron multados por exceso de velocidad. Sin embargo, la multa más frecuente sigue siendo los relacionados con los tiempos de conducción y descanso. Por el incumplimiento de los horarios establecido por la normativa se multaron a 2.878 conductores de camión y 83 de autobús, en total a 2.961.
Asimismo, el uso indebido del tacógrafo, junto con su fraude o manipulación, dio lugar a un total de 257 denuncias, de las cuales 225 correspondieron a conductores de camiones y 32 a conductores de autobuses.
En relación con las condiciones de circulación, se detectó que 703 camiones y 33 autobuses presentaban deficiencias señaladas en la Inspección Técnica de Vehículos, principalmente relacionadas con el sistema de frenado, la dirección, los neumáticos y los ejes, entre otros elementos. Además, 429 conductores de camión y uno de autobús fueron sancionados por irregularidades en la sujeción de la carga o por superar el peso permitido.
Por último, 991 conductores fueron denunciados por no disponer de la documentación obligatoria del vehículo, del propio conductor o del operador.
