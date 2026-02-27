Este es el tipo de vehículos que más ha multado la DGT esta última semana

La Dirección General de Tráfico (DGT)ha dado a conocer este jueves, que entre el 9 y el 15 de febrero se realizaron controles especiales para los camiones y autobuses. Estos controles se denominaron Operation Truck&Bus organizado por la agrupación de policías ROADPOL a nivel europeo.

Los agentes de tráfico de la Guardia Civil inspeccionaron 26.189 vehículos, 24.143 camiones y 2.046 autobuses, y denunciaron a 5.502 conductores de camiones y 204 de autobuses por incumplir la normativa.

En esta operación, algunos de los camiones (45) y un autobús quedaron inmovilizados al no reunir las condiciones para circular con seguridad.

Camión Volvo en una carretera / Volvo

Además, el alcohol y las drogas no solo dejan estragos a los conductores de turismos, también a los trabajadores. Un total de 60 conductores dieron positivo en alcohol y drogas. La tasa máxima permitida fue superada por 14 de ellos, 12 camiones y 2 autobuses, además, 45 conductores de camión y uno de autobús, dieron positivo en otras sustancias.

451 conductores de camión y 15 de autobús fueron multados por exceso de velocidad. Sin embargo, la multa más frecuente sigue siendo los relacionados con los tiempos de conducción y descanso. Por el incumplimiento de los horarios establecido por la normativa se multaron a 2.878 conductores de camión y 83 de autobús, en total a 2.961.

Varios buses en la estación de autobuses de Méndez Álvaro / Jesús Hellín - Europa Press

Asimismo, el uso indebido del tacógrafo, junto con su fraude o manipulación, dio lugar a un total de 257 denuncias, de las cuales 225 correspondieron a conductores de camiones y 32 a conductores de autobuses.

En relación con las condiciones de circulación, se detectó que 703 camiones y 33 autobuses presentaban deficiencias señaladas en la Inspección Técnica de Vehículos, principalmente relacionadas con el sistema de frenado, la dirección, los neumáticos y los ejes, entre otros elementos. Además, 429 conductores de camión y uno de autobús fueron sancionados por irregularidades en la sujeción de la carga o por superar el peso permitido.

Noticias relacionadas

Por último, 991 conductores fueron denunciados por no disponer de la documentación obligatoria del vehículo, del propio conductor o del operador.