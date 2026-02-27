El Programa Auto+ se atasca y la deducción del IRPF vuelve a caer

El Programa Auto+ nació con una idea sencilla: dar continuidad a las ayudas tras el cierre del MOVES III, y permitir que quien se haya decidido a comprar un coche un eléctrico o un enchufable en este arranque de 2026 no se quede sin el incentivo. Sobre el papel, la promesa sigue igual: 400 millones de euros para este año y retroactividad desde el 1 de enero, pero lo cierto es que a día de hoy no se puede solicitar la ayuda porque todavía no se ha publicado la convocatoria. A esa incertidumbre se le suma otra novedad relevante para el bolsillo: la deducción del 15% en el IRPF para la compra de eléctricos y para puntos de recarga vuelve a caerse tras la derogación del último real decreto-ley que la contenía.

La clave para entender el momento actual, está en esta frase del documentación oficial del programa, para diferenciar entre intención y trámite: “Se aplicarán las ayudas a las compras realizadas desde el 1 de enero de 2026, una vez que se publique la convocatoria”.

Lo que sí está claro es qué tipo de vehículo entra en Auto+. El programa se limita a modelos con etiqueta CERO y contempla turismos (M1), furgonetas y camiones ligeros (N1), motocicletas eléctricas y cuadriciclos, con límites de precio calculados en factura sin impuestos y tras aplicar descuentos comerciales. También admite compra directa y fórmulas como leasing y renting, en este último caso cuando se trate de autónomos y empresas.

Batería de un coche eléctrico / Agencias

En ese terreno, Auto+ también incluye operaciones de leasing y renting (para autónomos y empresas), con la intención de que la ayuda se trasladarse de forma directa al cliente, incluso en factura, aunque todavía estamos pendientes de que se publique el procedimiento de la convocatoria.

En cuanto a importes, el máximo anunciado llega a 4.500 euros para turismos M1 y a 5.000 euros para N1. Además, en M1 y N1 se exige un descuento mínimo de 1.000 euros por parte del punto de venta. A partir de ahí, la cuantía depende del criterio EEE, que combina tres factores: eléctrico, económico y europeo. En la práctica, un eléctrico puro puede acceder a un porcentaje mayor que un híbrido enchufable, el precio influye en la parte ‘económica’ y la fabricación y ensamblaje en la UE suma en la parte ‘europea’.

La novedad de estos se centra en el calendario. En los documentos publicados, la única referencia de calendario es “cuando se publique la convocatoria”, pero fuera de ese marco, declaraciones públicas atribuidas a Industria sitúan el arranque efectivo en mayo o junio, con el programa en fase de diseño. Es un matiz importante, ya que no hay una fecha oficial cerrada en los documentos del ministerio, pero sí un mensaje que apunta a que el arranque administrativo no sería inminente.

También ha habido un giro respecto a la deducción del 15% en el IRPF (sobre una base máxima de 20.000 euros) para la compra de eléctricos enchufables o de pila de combustible y para la instalación de puntos de recarga. Esta se reintrodujo a principios de febrero en un real decreto-ley, pero el 26 de febrero el Congreso ha derogado ese real decreto-ley (RDL 2/2026), y con él caen las medidas que contenía, incluida esa deducción. Esta misma votación también deja en el aire la deducción del 15% para la instalación de puntos de recarga domésticos.

Noticias relacionadas

Con ese escenario, el Auto+ sigue contando desde el 1 de enero, pero la ayuda aún no se puede pedir; y el incentivo del IRPF, que se había recuperado, vuelve a quedar en el aire tras la votación del 26 de febrero.