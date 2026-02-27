Las multas por circular sobrepasando el límite de velocidad permitido son las sanciones que más reciben los conductores en nuestro país. En el último año, la Dirección General de Tráfico formuló casi 3,5 millones de denuncias por exceso de velocidad solo por radar. Sin embargo, hay una multa que muchos conductores no suelen esperar y que va relacionada con el combustible. Te la contamos a continuación.

Muchos conductores se preguntan si es ilegal que su vehículo se quede sin gasolina. Debes saber que como tal, no es ilegal quedarte sin combustible, ya que en el Reglamento General de Circulación español no se estipula que quedarte sin gasolina con tu vehículo sea motivo de sanción. Pero dependiendo del contexto o donde se quede parado, esta acción puede tener consecuencias.

¿Puede multarte la Guardia Civil si te quedas sin gasolina? / Getty Images

¿Cómo debes actuar si te quedas sin gasolina?

Para evitar multas, debes seguir estos consejos para actuar correctamente si te quedas sin gasolina:

Activa las luces de emergencia: para que los demás usuarios de la vía sepan que a tu vehículo se le está acabando la gasolina debes activar las luces de emergencia y dirigirte a una zona lo más segura posible de la carretera (arcén o lo más a la derecha posible de la vía).

para que los demás usuarios de la vía sepan que a tu vehículo se le está acabando la gasolina (arcén o lo más a la derecha posible de la vía). Chaleco reflectante: cuando hayas logrado dejar el vehículo en una zona segura, tendrás que ponerte el chaleco reflectante para que el resto de conductores sepa de tu presencia.

cuando hayas logrado dejar el vehículo en una zona segura, tendrás que para que el resto de conductores sepa de tu presencia. Comunica al seguro: después de realizar los pasos anteriores puedes llamar a tu compañía de seguros para ver cómo podrían ayudarte.

El peligro y la multa de ir sin combustible

Quedarse sin gasolina no es ilegal, pero eso no quiere decir que te libres de una multa si te ocurre esta situación. Si los agentes de tráfico consideran que no has actuado de la forma correcta podrían sancionarte con 200 euros. La razón principal sería por quedarte en medio de la carretera o en un lugar peligroso para el resto de los conductores.

Noticias relacionadas

Además, tienes que estar muy atento a la tapa de la gasolina de tu coche, porque si no está cerrada correctamente, la Guardia Civil te sancionará con 200 euros de multa.