Mazda renueva el CX-5 y lo hace de una manera profunda, con un incremento de medidas, mejor equipamiento, retoques estéticos que afectan en particular al interior, ofreciendo una mejor habitabilidad y más capacidad de maletero. El objetivo de la marca nipona no es otro que situar de nuevo a su SUV entre los mejores del segmento C y seguir siendo un pilar en sus ventas que hacen que para Mazda, España sea el tercer mercado de Europa.

Mazda CX-5, más por menos / Mazda

Más grande y capaz

Esta tercera generación del CX-5, que empezará a comercializarse en unos días, ha crecido en todas sus cotas de modo que se sitúa muy cerca del CX-60. La longitud ahora es de 4,69 metros, con un altura de 1,70 metros, una anchura de 1,86 metros y una distancia entre ejes de 2,82 metros que ya anticipa una buena habitabilidad, especialmente en las plazas traseras que han ganado algunos centímetros para las piernas.

Estéticamente recibe algunos retoques. El frontal es más alto y más vertical con una parrilla más ancha mientras que en la zaga se modificado la posición de los pilotos con una nueva firma lumínica, el portón es más vertical y en el centro se ha sustituido el emblema por el nombre de la marca. Las llantas según nivel de acabado son de 17 o 19 pulgadas.

El incremento de medidas además de repercutir en una mejor habitabilidad y más confort para los pasajeros que disponen de una buena altura libre al techo también ha afectado al maletero que ahora ofrece una capacidad de 583 litros (61 más que en la generación anterior) y que puede llegar hasta los 2.019 litros abatiendo el respaldo de los asientos traseros.

Mazda CX-5, más por menos / Mazda

Interior renovado

Si el exterior ha recibido retoques, el interior es completamente nuevo al que se accede con mucha facilidad, especialmente en el caso de las plazas traseras gracias a un mayor ángulo de apertura de las puertas. El salpicadero está presidido por una enorme pantalla táctil de 15,6 pulgadas en el caso de la versión más alta y de 12,9 para el resto de la gama desde la que se controla absolutamente todo, ya que en aras de la tecnología se han eliminado todo los botones. La conectividad recurre a Google Automotive Services con Google Maps con la IA Gemini incluida además de Apple CarPlay y Android Auto.

Además de un nuevo volante multifuncional el cuadro de instrumentos dispone de una pantalla de 10,25 pulgadas y opcionalmente se puede disponer de un head-up. Los asientos son cómodos y recogen el cuerpo; se puede elegir con diversos materiales de tapicerías y combinaciones de color. En líneas generales se experimenta un notable salto cualitativo tanto en materiales como en acabados y ajustes.

Mazda CX-5, más por menos / Mazda

Motor gasolina de 141 CV

A la espera de que el próximo año llegue un motor híbrido más potente, este nuevo CX-5 llega con un motor gasolina atmosférico de 2,5 litros con hibridación ligera que rinde 141 CV y va asociado a un cambio automático de seis velocidades. El motor se queda algo corto de potencia, sobre todo teniendo en cuenta que el coche ya pasa de los 1.600 kilos en la versión de tracción delantera y pesa más con la tracción a las cuatro ruedas.

El motor empuja pero no hay que esperar prestaciones deportivas y de hecho la orientación de esta generación va dirigida al confort. Se ha trabajado en la dirección, de mejor respuesta, mientras que tanto amortiguadores como muelles se han ajustado para ofrecer más confort y mejor absorción de las irregularidades del terreno.

Cuatro son las versiones disponibles, Prime-Line, Center-Line, Exclusive-Line y Homura. El precio de partida, después de aplicar todos los descuentos (financiación incluida) parte de los 29.995 euros que es inferior al que tenía la versión básica de la generación anterior.