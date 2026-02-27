Marlaska, sobre las balizas V16: "No es ni sancionador ni recaudatorio"

Las balizas V16 han llegado para quedarse y, desde el pasado 1 de enero, son obligatorias en caso de avería o accidente. En medio de dudas, rumores y críticas políticas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido al paso en el Congreso de los Diputados para dejar algo claro: la nueva señal luminosa tiene “beneficios importantes” en seguridad vial y no responde ni a afán recaudatorio ni a intereses ocultos.

También ha hecho hincapié en la obligatoriedad de llevar esta baliza en el coche desde inicios de este año. Pero el ministro ha querido matizar un punto clave que preocupa a muchos conductores: no hay una orden para que la policía haga controles aleatorios específicos sobre este dispositivo.

Multas sí, pero no controles

Eso sí, quien no la lleve, será debidamente sancionado. No obstante, según las declaraciones del ministro del Interior, la sanción no se impone por no llevarla encima sin más. Según explicó Marlaska, la multa llega si, en caso de avería o detención del vehículo, el conductor no señaliza correctamente la situación. Es decir, si el coche se queda parado en la vía y no se utiliza la baliza obligatoria.

Además, el titular de Interior no cree que vaya a producirse una avalancha de multas. Como referencia, recordó que el año pasado, de cinco millones de sanciones de tráfico, solo 400 fueron por no llevar triángulos (un 0,008 %). La previsión es que con la V16 las cifras sean similares.

Con esta comparecencia, el ministro ha querido zanjar el debate sobre si existía un “periodo de gracia” o una estrategia recaudatoria. El mensaje es claro: la baliza V16 es obligatoria, pero el foco está en mejorar la seguridad y no en multiplicar las multas.

Ventajas de la baliza V16 frente a los triángulos

El Gobierno insiste en que el cambio no es sin más: es una cuestión de seguridad. La principal ventaja de la baliza V16 es que evita que el conductor tenga que bajarse del vehículo y caminar por la calzada para colocar los triángulos, una maniobra especialmente peligrosa en autopistas y autovías.

Además, la versión conectada (y la única permitida desde el 1 de enero) envía automáticamente la ubicación del vehículo a los sistemas de tráfico, permitiendo alertar en tiempo real a otros conductores. Esto mejora la gestión de incidencias y reduce el riesgo de accidentes secundarios. Para reforzar su implantación, Tráfico ha pedido a las estaciones de ITV que recuerden a los conductores la obligación de llevar una baliza homologada y con conectividad.

¿Hay negocio detrás de las balizas V16?

Otra de las críticas a las V16 que han circulado tiene que ver con un supuesto “pelotazo” empresarial, un rumor que Marlaska no ha tardado en negar tajantemente. Ha explicado que la baliza V16 no tiene derechos de propiedad intelectual exclusivos y que cualquier empresa puede fabricarla y venderla, siempre que cumpla los requisitos técnicos. Actualmente, hay alrededor de 300 modelos homologados y, según Interior, no ha habido problemas de suministro.

También ha rechazado que la medida suponga un impuesto indirecto o que haya denuncias relacionadas con actuaciones irregulares de grúas tras la activación de estas luces.